Un train nord-coréen transportant vraisemblablement le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est parti pour la Russie en vue d’une éventuelle rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, ont annoncé lundi les médias sud-coréens.

Citant des sources gouvernementales sud-coréennes non identifiées, le journal Chosun Ilbo a rapporté que le train avait probablement quitté la capitale nord-coréenne de Pyongyang dimanche soir et qu’une rencontre Kim-Poutine était possible dès mardi.

L’agence de presse Yonhap et d’autres médias ont publié des informations similaires. L’agence de presse japonaise Kyodo a cité des responsables russes affirmant que M. Kim se rendait peut-être en Russie à bord de son train personnel.

Le bureau présidentiel et le service national de renseignement de Corée du Sud n’ont pas immédiatement confirmé ces informations.

La semaine dernière, les autorités américaines ont publié des informations selon lesquelles la Corée du Nord et la Russie étaient en train d’organiser une rencontre entre leurs dirigeants, qui devrait avoir lieu dans le courant du mois, afin d’élargir leur coopération face à l’aggravation des confrontations avec les États-Unis.

Armes contre aide énergétique et alimentaire

Selon des responsables américains, le président Poutine pourrait s’efforcer d’obtenir davantage de munitions et de pièces d’artillerie nord-coréennes afin de reconstituer les réserves qui s’épuisent et de faire davantage pression sur l’Occident pour qu’il poursuive les négociations, alors que l’on craint que le conflit en Ukraine ne s’éternise.

En échange, le dirigeant Kim pourrait chercher à obtenir une aide énergétique et alimentaire dont il a cruellement besoin, ainsi que des technologies d’armement avancées, notamment celles liées aux missiles balistiques intercontinentaux, aux sous-marins lanceurs de missiles balistiques nucléaires et aux satellites de reconnaissance militaire, selon les analystes.

Certains craignent que d’éventuels transferts de technologies russes ne renforcent la menace que représente l’arsenal croissant d’armes nucléaires et de missiles de M. Kim, conçus pour viser les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

Après des décennies de relations compliquées, marquées par le chaud et le froid, la Russie et la Corée du Nord se sont rapprochées l’une de l’autre depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Ce rapprochement s’explique par le besoin du président Poutine de disposer d’une aide à la guerre et par les efforts du dirigeant Kim pour accroître la visibilité de ses partenariats avec ses alliés traditionnels, Moscou et Pékin, alors qu’il tente de sortir de son isolement diplomatique et de faire en sorte que la Corée du Nord fasse partie d’un front uni face à Washington.

Rare visite d'un ministre russe

Depuis l’année dernière, les États-Unis accusent la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie, notamment des obus d’artillerie vendus au groupe mercenaire russe Wagner. Les responsables russes et nord-coréens ont tous deux démenti ces accusations. Mais les spéculations sur la coopération militaire entre les deux pays ont pris de l’ampleur après que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a effectué une rare visite en Corée du Nord en juillet, lorsque M. Kim l’a invité à une exposition d’armes et à un défilé militaire massif dans la capitale, où il a présenté des missiles balistiques intercontinentaux conçus pour cibler le continent américain.

Après la venue de M. Choïgou, M. Kim a visité les usines d’armement nord-coréennes, notamment une installation produisant des systèmes d’artillerie, où il a exhorté les ouvriers à accélérer le développement et la production à grande échelle de nouveaux types de munitions. Les experts estiment que les visites de M. Kim dans les usines avaient probablement un double objectif : encourager la modernisation de l’armement nord-coréen et examiner l’artillerie et d’autres fournitures susceptibles d’être exportées vers la Russie.

Certains analystes estiment qu’une éventuelle rencontre entre MM. Kim et Poutine viserait davantage des gains symboliques qu’une coopération militaire substantielle.

La Russie, qui a toujours gardé précieusement ses technologies d’armement les plus importantes, même vis-à-vis d’alliés clés tels que la Chine, pourrait ne pas être disposée à procéder à des transferts de technologie importants avec la Corée du Nord pour ce qui serait probablement des fournitures de guerre limitées transportées par une petite liaison ferroviaire entre les deux pays, selon ces analystes.