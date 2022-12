Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi que le gouvernement fédéral investira jusqu'à 800 millions de $ (M$) dans quatre projets de conservation, dirigés par les peuples autochtones de tous le pays.

«Nous avons franchi un grand pas vers l’avant – ensemble – vers la concrétisation d’une vision de la conservation centrée sur le partenariat et la réconciliation. Je suis impatient d’entreprendre notre tâche commune afin d’améliorer nos communautés et la nature dont chacun de nous dépend», a déclaré le premier ministre en conférence de presse, à la Biosphère de Montréal.



Justin Trudeau annonce que le Canada va investir jusqu'à 800 millions de $ pour la protection de territoires gérés par des projets de conservation autochtones.#noovoinfo #cop15 pic.twitter.com/gPYPKYFOjH — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) December 7, 2022

Ces projets permettront de protéger plus d'un million kilomètres carrés de territoires au pays, à travers le modèle de financement innovateur appelé «financement de projets pour la permanence».

À lire également: Les négociations difficiles commencent à la COP15 de Montréal



Avec ce financement, le gouvernement et les organisations autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest travailleront pour conserver les terres et les eaux de la biorégion du plateau du Nord en Colombie-Britannique, dans la région de Qikiqtani au Nunavut et les basses terres de la baie d’Hudson en Ontario ainsi que du littoral de l’ouest de la baie d’Hudson et du sud-ouest de la baie James – l’un des écosystèmes les plus riches en carbone et en biodiversité d’Amérique du Nord.

Les peuples autochtones s’occupent des terres et des eaux du Canada depuis toujours. Aujourd’hui, en tant que partenaires, on franchit une autre étape en ce sens. Notre annonce sur le soutien à plus de projets de conservation dirigés par des Autochtones : https://t.co/hmSXl6YXJt — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 7, 2022

«Les peuples autochtones sont les intendants des terres et des eaux depuis des générations et y sont intimement liés. Ce nouveau financement appuiera les initiatives de conservation marine dirigées par des Autochtones afin de protéger nos côtes et nos océans communs pour les sept prochaines générations», a souligné le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray.

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault et des leaders des Premières Nations étaient également présents pour l'occasion.



«Les peuples autochtones sont les leaders environnementaux. Ils jouent un rôle important pour le respect de la planète», dit @s_guilbeault #noovoinfo #cop15 pic.twitter.com/8MzDezDRNk — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) December 7, 2022

«Les objectifs ambitieux du Canada en matière de biodiversité ne peuvent être atteints qu’en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. En conjuguant les connaissances autochtones et occidentales, nous pouvons lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité, renforcer nos relations avec les communautés autochtones et construire un avenir meilleur pour tous», a ajouté le ministre Guilbeault en conférence de presse.

Cette mesure de plus aidera à atteindre les objectifs environnementaux du gouvernement en matière de conservation, soit 25 % des terres et des eaux d’ici 2025 et 30 % de chacune d’elles d’ici 2030.

Cette annonce survient au même moment de la première journée des négociations à la Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, où des représentants de 196 pays vont discuter sur la sauvegarde d'écosystèmes afin de maintenir le fonctionnement de la planète.

Voyez le récapitulatif d'Étienne Fortin-Gauthier dans la vidéo.

Avec les informations de la Presse canadienne