Ottawa versera 82 millions $ sur trois ans à des organisations non gouvernementales (ONG) intervenant en cas de catastrophes naturelles.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, en a fait l'annonce mardi à Ottawa.

Ce dernier a indiqué que l'argent pourra aider les organismes à recruter et former une main-d'œuvre qualifiée en interventions d'urgence ainsi que d'en assurer la rétention.

L'enveloppe pourra aussi servir à l'achat de matériel et à adapter les protocoles d'intervention en fonction des besoins des communautés.

«Cette capacité accrue permettra de mieux soutenir les Canadiens pendant et après les catastrophes, ce qui renforcera notre résilience, un pilier essentiel de l'atténuation des effets des changements climatiques», a déclaré le ministre Blair.

Il a souligné que l'année en cours marque celle d'une saison des incendies de forêt sans précédent.



Il a noté que plus de la moitié des quelque 900 incendies en cours au pays sont considérés comme étant non maîtrisés.

Les ONG qui bénéficieront du financement d'Ottawa, comme la Croix-Rouge canadienne, ont vu une hausse du nombre d'appels à leurs services au cours des dernières années, ont-ils relevé.

«Ce qu'on a fait durant les dernières années, c'est vraiment d'augmenter la capacité en tant qu'infrastructure à travers le Canada et maintenant il faut trouver plus de bénévoles pour aider avec la fréquence et la sévérité qui augmentent à travers le temps», a dit Martin Gangnier, président et directeur général d'Ambulance Saint-Jean Canada.

Le président et directeur général de la Croix-Rouge canadienne, Conrad Sauvé, a soutenu que les événements météorologiques extrêmes étaient bien moins fréquents il y a une dizaine d'années.

«Aujourd'hui, le volume d'activité a augmenté de façon beaucoup plus importante, ce qui veut dire qu'on doit avoir plus d'équipes professionnelles, plus de capacité de formation et plus d'équipes de bénévoles», a-t-il résumé.

Le financement annoncé mardi ira aussi à l'Armée du Salut et à l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS).

La présidente de l'ACVRS, Janelle Coultes, a dit que son organisation comptait offrir plus de formation.

La nouvelle somme injectée par le gouvernement fédéral se veut une continuité au soutien donné aux ONG durant la pandémie de COVID-19.