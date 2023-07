Le Festival d’été de Québec (FEQ) a reprogrammé le spectacle annulé des Cowboys Fringants en raison des orages qui se sont abattus sur la région, jeudi. La prestation aura finalement lieu lundi, alors que le FEQ devait normalement se terminer dimanche.

La programmation complète sera en fait reprise, a annoncé l’organisation – même la performance de Robert Charlebois, qui s'est déroulée à 18h30 sur les plaines d'Abraham. Sara Dufour se produira pour sa part à 19 h.

LE FEQ SE PROLONGE |



Prise 2 pour Les Cowboys Fringants, Robert Charlebois et Sara Dufour sur les Plaines le lundi 17 juillet! 🥳



19h → Sara Dufour

20h → Robert Charlebois

21h30 → @LesCFringants pic.twitter.com/PbZBQTdd3l — Festival d'été de Qc (@FestivalEteQc) July 14, 2023

La performance des Cowboys Fringants, elle, avait été devancée à 19h30 en raison des violents orages qui devaient arriver dans la Capitale-Nationale dans les alentours de 21h. Elle a finalement été annulée, au moment où les Cowboys s'apprêtaient à livrer leur performance. Il devait s'agir d'un moment précieux entre le groupe et ses admirateurs, compte tenu de l'état de santé du chanteur Karl Tremblay.

Les organisateurs du FEQ n'ont pas voulu prendre de risques jeudi et ont demandé aux festivaliers de quitter le site dans les plus brefs délais et de se mettre à l'abri.

 

Le FEQ dit s'être mobilisé rapidement pour trouver une solution. «On savait que la performance des Cowboys Fringants était attendue, autant pour festivaliers que pour le groupe», a déclaré Nicolas Racine, président-directeur général de BLEUFEU, qui organise le FEQ.

«C'est vraiment l’histoire d’une ville entière qui voulait que le spectacle ait lieu: dans les instants qui ont suivi, et jusqu’aux petites heures du matin, nos discussions avec l’ensemble de nos partenaires et nos fournisseurs nous ont démontré à quel point tout le monde était mobilisé.» - Nicolas Racine, PDG de BLEUFEU

L’ensemble des passes valides pour la soirée du 13 juillet seront valides pour la soirée du 17 juillet. Les accès aux différentes zones seront contrôlés de la même manière qu’ils ne l’étaient lors de la soirée d’hier. Les festivalières et festivaliers sont donc invités à conserver leur passe pour pouvoir accéder au spectacle du 17 juillet.

Les Cowboys Fringants avaient annulé le spectacle qu'ils devaient présenter mardi au Festirame à Alma, au Lac-Saint-Jean.

L'organisation du Festirame expliquait que cette absence était liée au calendrier de traitements que doit subir Karl Tremblay, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer de la prostate.

Karl Tremblay a annoncé en juillet 2022 qu’il souffrait d’un cancer depuis janvier 2020. La vedette des Cowboys a continué de donner des concerts depuis, mais le groupe avait notamment dû annuler sa participation aux Grandes Fêtes Telus de Rimouski l’été dernier, en raison des traitements de leur chanteur.