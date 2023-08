Le documentaire Rojek, de la cinéaste montréalaise trentenaire d'origine kurde Zaynê Akyol, représentera le Canada pour l'Oscar du Meilleur film international.

Téléfilm Canada en a fait l'annonce, jeudi, au nom du comité de sélection pancanadien, qui a fait son choix parmi les 28 films soumis dans la sélection cette année.

Après avoir accompagné les combattantes kurdes dans son précédent film Gulistan, terre de roses, Zaynê Akyol va à la rencontre de membres incarcérés de Daech (le groupe armé État islamique) et de leurs femmes détenues dans des camps-prisons.

Le producteur Sylvain Corbeil a salué le «courage» du comité pour avoir choisi «un genre qui n'est pas toujours visible», et a fait valoir l'«approche nuancée» de la cinéaste sur un sujet extrêmement délicat.

«Fallait avoir énormément d'énergie, énormément de conviction pour réussir à tourner ce film-là. [...] Évidemment, c'est un sujet qui est hyper important. C'est aussi le fait que c'est un film qui a une approche nuancée. De nos jours, c'est extrêmement important de mettre de l'avant ce genre de contenu», a fait valoir M. Corbeil, jeudi, lors d'une conférence téléphonique pour discuter de l'annonce du choix du film pour représenter le Canada.

«Avec les médias sociaux, on a souvent des raccourcis qui font que les gens sont de moins en moins aptes à recevoir des pensées complexes, des points de vue qui sont étoffés, nuancés. Rojek, c'est exactement ça, donc moi je félicite le comité d'avoir pris ce risque-là.»

Rojek, sorti dans les salles de cinéma le 20 janvier dernier, est narré dans un mélange d'arabe, d'anglais, de français et de kurde.

Il a été projeté dans plusieurs festivals à travers le monde et a notamment remporté le prix spécial du jury DGC - Canadian Feature Documentary au Festival international du film canadien Hot Docs 2022.

Pour l'instant, sept pays ont soumis leur candidature pour le meilleur film international. L'année dernière, 93 pays avaient soumis un film dans cette catégorie.

Il faudra attendre le 21 décembre pour la désignation de la courte liste des 15 films sélectionnés pour l'étape suivante, et le 23 janvier 2024 pour l'annonce des films sélectionnés pour les Oscars. La prestigieuse cérémonie se tiendra le 10 mars.

Les producteurs, M. Corbeil et Audrey-Ann Dupuis-Pierre, espèrent relancer la carrière du long métrage documentaire Rojek en salles, et le programmer dans des festivals américains, où il n'a pas encore été projeté.

«Je pense qu'évidemment, nous, on va vouloir utiliser cette nouvelle-là pour sortir de nouveau le film en salles. Qu'il ait aussi une plus grande visibilité. [...] C'est aussi une façon de peut-être relancer un débat politique parce qu'il y a encore beaucoup de Canadiens qui sont dans des camps en Syrie, et qui sont dans une espèce de zone de guerre», a affirmé M. Corbeil.

La cinéaste a dit qu'elle ne «s'attendait pas du tout» à cet honneur, saluant le choix d'un «documentaire aussi exigeant à regarder, un documentaire confrontant, un documentaire qui parle [...] de l'État islamique, donc de djihadistes qui sont complètement endoctrinés».

«Et puis moi, en tant que femme, qui me positionne face à eux pour discuter et essayer de comprendre cet endoctrinement. Là, c'est quand même une approche osée. [...] Donc je suis extrêmement fière. Puis moi, j'ai un amour pour le documentaire. J'en ai toujours fait. Ça permet aussi à beaucoup de documentaristes d'y croire», a déclaré Zaynê Akyol.

Tout de même, c'est aussi un documentaire qui avait été sélectionné l'an dernier, «Printemps éternel», du réalisateur scénariste et producteur Jason Loftus. Le film d'animation documentaire sur le piratage en 2002 du signal d'une chaîne de télé d'État chinoise par des membres de Falun Gong ne s'était pas rendu jusqu'à la cérémonie des Oscars.

Au fil des ans, huit films canadiens ont franchi toutes les étapes menant à une nomination dans la catégorie qui était autrefois nommée Meilleur film en langue étrangère, soit Rebelle de Kim Nguyen (2013), Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau (2012), In Darkness d'Agnieszka Holland (une coproduction minoritaire avec la Pologne et l'Allemagne, en 2012 également), Incendies de Denis Villeneuve (2011), Water de Deepa Mehta (2007) et trois films de Denys Arcand, soit Le Déclin de l'empire américain (1987), Jésus de Montréal (1990) et Les Invasions barbares (2004).

Les Invasions barbares est, à ce jour, le seul film canadien à avoir remporté la statuette dans cette catégorie.