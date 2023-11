Le fils d'une Canadienne qui ferait partie des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza souhaite que les dirigeants mondiaux fassent pression en faveur d’un cessez-le-feu, puisqu’à son avis, l'offensive de plus en plus importante d'Israël dans le territoire assiégé pourrait anéantir toutes les chances de faire revenir sa mère à la maison en toute sécurité.

La mère de Yonatan Zeigen, Vivian Silver, ferait partie des 229 otages qui ont été capturés par le Hamas lors de son attaque menée en Israël le 7 octobre.

Ce jour-là, les combattants du Hamas ont traversé les lignes de défense israéliennes et ont fait irruption dans des villes voisines, tuant des civils et des soldats. L’attaque-surprise a fait plus de 1400 morts.

Depuis ce moment, Israël a considérablement réduit les livraisons de nourriture et d’autres biens essentiels dans le territoire. Cette fin de semaine, son armée a redoublé d’ardeur avec ses attaques aériennes et terrestres.

Lors d’une visioconférence organisée dimanche par le Jerusalem Press Club, M. Zeigen a souligné que sa mère l’a élevé en lui rappelant que la paix est le seul moyen de résoudre les conflits au Moyen-Orient, qui perdurent depuis des décennies.

Selon lui, l’offensive israélienne ne ferait qu’augmenter les chances que des otages soient tués.

M. Zeigen a indiqué avoir eu des contacts avec des responsables du gouvernement canadien afin de faire le point sur les efforts qui sont mis en place pour assurer la libération de sa mère.

«Je ne sais pas quel pouvoir a réellement le Canada dans ce dossier, mais je sens qu’ils font vraiment tout ce qu’ils peuvent», a-t-il souligné.

Le gouvernement fédéral n’a jamais confirmé que des Canadiens étaient retenus en otage à Gaza, pour des raisons de sécurité.

Le téléphone de Mme Silver a été géolocalisé dans la bande de Gaza, mais son fils n’a pas de nouvelles d’elle. Il ne sait donc pas dans quel état elle se trouve, ni même si elle est toujours en vie.

Pourtant, Mme Silver était bénévole auprès de groupes qui luttent pour la paix avec les Palestiniens et qui aident les habitants de Gaza à avoir accès aux soins médicaux.

«Au plus profond de moi-même, je pense que les actions militaires ne permettent pas de régler les problèmes», a soutenu M. Zeigen.

Il a appelé les dirigeants de partout dans le monde à «faire immédiatement appel à la diplomatie» pour obtenir la libération des otages, afin de se servir de cette étape comme un premier pas pour définir la suite des choses.

«Nous avons été laissés seuls pendant trop longtemps, Israéliens et Palestiniens, à essayer de résoudre ce problème», a-t-il fait valoir.

Selon M. Zeigen, sa mère se serait opposée à l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza avant les récents événements. Il ne peut toutefois pas dire si elle serait toujours de cet avis aujourd'hui, compte tenu des massacres qui ont eu lieu dans sa communauté du kibboutz Beeri, où sa maison aurait été réduite en cendres.

Des membres des familles des otages présumés ont rencontré samedi le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, et ont exprimé leur soutien à un échange de prisonniers avec les Palestiniens détenus en Israël.

Israël est actuellement gouverné par une coalition de guerre, et les médias suggèrent qu'il n'y a pas de consensus sur la manière de gérer la situation, notamment sur le sort des otages.

Le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, Yehia Sinwar, a indiqué que les militants palestiniens sont prêts à libérer «immédiatement» tous les otages si Israël libère les milliers de Palestiniens détenus dans ses prisons en retour.