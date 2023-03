Le fils de l'ex-vedette de la Ligue nationale de hockey (LNH) et nouveau directeur général par intérim des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, est dans l'eau chaude.

Carson Brière, 23 ans, a été filmé samedi soir dans un bar en train de pousser un fauteuil roulant vide dans un escalier.

I usually don’t post anything serious on my twitter but something happened Saturday night and just can’t stomach the thought of this kid getting away with it. In the video below is a @MercyhurstU student and is currently on the @HurstMensHockey team. Carson Briere. pic.twitter.com/kWWlEYEc7V