Déterminé à régler la crise du logement, Québec solidaire (QS) veut renverser la tendance de «l’injustice générationnelle» de l’accès à la propriété en instaurant des flips immobiliers inversés, soit des fiducies foncières communautaires, pour aider les jeunes familles à devenir propriétaires.

Ce faisant, Gabriel Nadeau-Dubois et son parti, en cas d’élection au scrutin du 3 octobre 2022, s’attelleraient à utiliser un fonds «anti-spéculation» de 1 milliard $ pour acheter 10 0000 maisons et condos, les retaper et les rendre disponibles de manière abordable — 25 % moins chères — pour les familles du Québec. Le bénéfice à la vente serait fixé d'avance.



QS imiterait ainsi un modèle inventé par le démocrate Bernie Sanders à Burlington, au Vermont.

«On ne réglera pas la crise du logement si on n’améliore pas l’accès à la propriété», a martelé Nadeau-Dubois en entrevue avec Noovo Info, lundi, avant la présentation de cet engagement électoral à Longueuil.

DOSSIER | Élections Québec 2022

La clé pour GND, c'est la séparation des propriétés de leur terrain. C'est là, d'après lui, qu'un gouvernement solidaire pourrait opérer afin de baisser les prix. «En séparant les maisons des terrains, votre maison vous coûte à peu près 25 % moins cher. Le terrain est public, la maison est privée et un organisme local gère tout ça», a expliqué le chef de QS.

GND dit répondre à ceux qui trouvent que la spéculation les sort du marché. «Depuis 1990 au Québec, le prix des maisons a augmenté six fois plus vite que les salaires du monde, a-t-il calculé, Ça ne peut plus continuer. Est-ce qu’on veut vivre dans un Québec où seuls les millionnaires peuvent s’acheter une maison? Je refuse qu’une génération au complet soit privée d’une propriété à cause de la spéculation.»

Bien avant le début de la campagne électorale, le premier ministre sortant François Legault a fait sa propre promesse pour s’attaquer à la crise du logement. Il a annoncé un investissement de 1,8 milliard $ pour les logements sociaux si son gouvernement était reconduit au pouvoir. Cette somme se traduit par la construction de 11 700 logements sociaux et abordables pendant un mandat.

La CAQ a par ailleurs l'intention de subventionner 7200 logements de plus via le Programme de supplément au loyer «afin d’aider les familles qui en ont le plus besoin à payer leur loyer.»

Avec de l'information de La Presse canadienne