Un fossile énigmatique découvert il y a sept ans dans une carrière du Nouveau-Brunswick révèle un arbre éteint avec un tronc étroit et une cime en forme de pompon, un vestige d'une époque antérieure aux dinosaures.

Un article publié la semaine dernière dans la revue Current Biology ouvre une fenêtre sur le monde végétal de la période carbonifère, lorsque le Nouveau-Brunswick était une terre tropicale située à 10 degrés de l'équateur.

Matt Stimson, l'un des auteurs de l'étude, qui travaille au Musée du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean, a confirmé que la plante date d'une époque de changement où la flore et la faune commençaient à s'adapter et à se diversifier sur terre.

L'arbre était une «expérience d'évolution ratée» et n'a pas survécu, mais il a admis que cette découverte aide les chercheurs à comprendre la complexité des forêts. Et trouver un arbre fossilisé intact est inhabituel, a-t-il ajouté.

«C'est très rare – et par très rare, seuls quelques-uns ont été découverts dans l'ensemble des archives fossiles, a-t-il déclaré. Pas seulement à cette époque, mais à n'importe quel moment des temps géologiques, là où la tige, les branches et les feuilles sont attachées et complètes.»

Le fossile a été découvert en 2017 dans une carrière à Norton, au Nouveau-Brunswick, à environ 80 kilomètres au sud-est de Fredericton.

M. Stimson a déclaré qu'il effectuait un travail de terrain durant l'été avec Olivia King, une étudiante diplômée de l'Université Saint Mary's, lorsqu'ils ont vu une grosse pierre apparemment décolorée et ont commencé à creuser doucement autour d'elle. Le fossile vieux de plus de 300 millions d’années conservé dans un rocher de deux tonnes a alors commencé à se révéler: une configuration en spirale de feuilles attachées à un tronc.

L'arbre, nommé Sanfordiacaulis densifolia d'après la carrière où il a été trouvé, avait un tronc souple de 16 centimètres de diamètre, mesurait trois mètres de haut et avait une canopée en forme de «brosse à bouteille» de 250 feuilles, chacune mesurant environ 1,75 mètre, a-t-il expliqué.

«Ils ressemblaient à des fougères géantes ou à des arbres très étranges ressemblant à ceux du Dr Seuss, très différents de tout ce qui existe aujourd'hui», a-t-il déclaré, faisant référence aux illustrations de l'auteur de livres pour enfants bien-aimé.

«Les branches ou les feuilles sortent directement de la tige et forment un motif en spirale sortant horizontalement du tronc de manière très dense.»

Le chercheur a expliqué que cette structure avait permis à l'arbre de capter autant de lumière solaire que possible après avoir traversé les canopées supérieures et moyennes de la forêt jusqu'au niveau du sol où se trouvaient des plantes de type arbuste plus petites de son espèce.

Cette plante nous raconte à quoi ressemblait la forêt à l’époque, a-t-il dit. Il n’existe pas beaucoup de fossiles de plantes de cette période. Bien que cette plante soit une tentative ratée de mère Nature, celles qui ont survécu sont les ancêtres des forêts actuelles, mais sous une forme très différente, a-t-il ajouté. Les lycophytes, par exemple, mesuraient jusqu'à 30 mètres de hauteur au début du Carbonifère, mais ne mesurent désormais que quelques centimètres.

«Ces premières forêts abritaient et fournissaient un foyer aux premiers amphibiens qui faisaient la transition de l'eau à la terre. Vous ne voudriez certainement pas nager dans ces eaux, a averti M. Stimson. Il y avait des scorpions de mer géants, de très gros poissons avec des dents, des mille-pattes et d'autres types d'insectes commençaient à ramper sur terre.»