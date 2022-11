Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) a lancé une tournée à travers le Québec pour dénoncer les besoins en logement social, à commencer par une démonstration devant les bureaux du premier ministre, François Legault, à Montréal, dimanche.

L’organisme parcourra la province du 13 novembre à la mi-février, en passant par Saguenay, Matane, Sherbrooke, la Rive-Sud, Gatineau, Lanaudière et Trois-Rivières et Québec .

«On veut que le gouvernement prenne la mesure de la crise qui frappe les locataires à modeste et à faible revenus et de l’extrême précarité de leurs conditions de vie. Des choix conséquents doivent être faits, sans plus attendre», a expliqué Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.

Le FRAPRU apportera sur les routes du Québec un char allégorique qui sera décoré par des personnes mal logées afin d’envoyer un message au gouvernement provincial avant le dévoilement de son prochain budget.



Le char allégorique devant les bureaux de François Legault à Montréal, le 13 novembre. Crédit photo: FRAPRU



«De véritables drames»

Le FRAPRU rapporte les données de Satistiques Canada indiquant que 177 728 ménages locataires ont des besoins impérieux de logement au Québec. Ces ménages sont considérés comme ayant un logement «inadéquat, inabordable ou d’une taille non convenable, et dont le niveau de revenu est insuffisant pour permettre de payer les frais de logement d’un logement approprié et adéquat dans sa communauté», selon Statistiques Canada.

À lire également:

«De véritables drames sont vécus dans l’indifférence, en ce moment. Trop de gens doivent couper dans la nourriture, se priver de l’essentiel pour eux, pour leurs enfants, parce qu’il manque de logements décents véritablement abordables. Ces situations n’ont rien de banal et ne devraient pas être tolérées dans une société riche comme la nôtre», a ajouté Mme Laflamme.



Démonstration devant les bureaux de François Legault, le 13 novembre. Crédit photo: FRAPRU



C’est simple, plus de «nouveaux logements»

L’organisme estime que la solution d’améliorer l’offre de logements publics développés par les offices d’habitation, les coopératives et les organismes sans but lucratif d’habitation.

«Tout doit être fait pour y accélérer la création de nouveaux logements que la moyenne des locataires peut se payer. C’est incompréhensible qu’en pleine crise du logement, il n’y ait pas les fonds nécessaires pour les groupes qui veulent développer du logement social dans leurs milieux», a critiqué la porte-parole.



Démonstration devant les bureaux de François Legault, le 13 novembre. Crédit photo: FRAPRU



Le FRAPRU argumente que si le gouvernement peut se permettre de dépenser 3,5 milliards de dollars dans l’envoi de chèques à «des ménages ayant des revenus de 200 000$», il aurait aussi les moyens d’en faire plus pour le logement social.

La tournée de l’organisme se déplacera dans les différentes régions du Québec et se terminera avec une manifestation devant l’Assemblée nationale, à la mi-février.