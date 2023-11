Le gardien de but des Hurricanes de la Caroline Frederik Andersen sera à l'écart du jeu indéfiniment après que des tests médicaux eurent révélé la présence de caillots sanguins dans son organisme.

Le directeur général Don Waddell a offert une mise à jour de l'état de santé d'Andersen lundi, en précisant qu'il n'y avait pas d'échéanciers en vue du retour au jeu du vétéran âgé de 34 ans. Waddell a indiqué que l'équipe s'attend à ce qu'il se rétablisse complètement.

En conséquence, le vétéran Jaroslav Halak s'est joint aux Hurricanes après avoir accepté un essai à titre de joueur autonome. Antti Raanta devrait être devant le filet des Hurricanes la plupart du temps en l'absence d'Andersen.

Andersen n'a pas joué depuis jeudi dernier, et il a présenté une fiche de 4-1-0 avec une moyenne de buts alloués de 2,87 avec un pourcentage d'arrêts de ,894 en six départs cette saison. Le Danois a disputé 547 matchs de saison régulière en carrière dans la LNH avec les Ducks d'Anaheim, les Maple Leafs de Toronto et les Hurricanes.