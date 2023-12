Si vous cherchez des moyens pour rendre votre maison plus écoénergétique, en plus d’économiser quelques dollars, le gouvernement du Québec se dit prêt à vous aider et même à vous payer.

Cet article est une traduction du contenu de CTV News.

Le programme d'incitation à la rénovation résidentiel Rénoclimat est destiné aux personnes qui souhaitent améliorer l'efficacité énergétique de leur maison. Il est en vigueur depuis 2005.

«Que votre maison soit inconfortable, que vous ayez des plans de rénovations dans l’air ou si vous avez tout simplement besoin de mieux comprendre comment réduire votre facture d'énergie, ce sont de bonnes raisons pour faire un audit énergétique», explique Frédéric Fournier, conseiller en communication au ministère de l'Environnement provincial.

Pourquoi ma maison n’est-elle pas écoénergétique ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer une mauvaise performance énergétique dans une résidence, selon le ministère de l’Environnement.

La plus répandue est une mauvaise étanchéité à l'air.

«Lors de l'évaluation énergétique, votre conseiller Rénoclimat mesurera cette étanchéité à l'aide d'un test d'infiltrométrie et pourra vous indiquer d'où proviennent les principales fuites d'air.» - Frédéric Fournier, conseiller en communication au ministère de l'Environnement provincial.

Comment ça fonctionne ?

Tout d'abord, un conseiller en efficacité énergétique se rendra à votre domicile et effectuera une évaluation initiale gratuitement.

Il vous proposera ensuite des suggestions sur les rénovations à effectuer pour améliorer l'efficacité énergétique de votre maison.

«Le rapport d'évaluation couvre tous les aspects de l'efficacité énergétique d'une maison: l'isolation, l'étanchéité à l'air, la performance des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que les habitudes de consommation d'énergie des occupants», explique M. Fournier. «Il indique les points à améliorer et le potentiel d'économies d'énergie.»

À ce stade, c'est au propriétaire de décider des rénovations à effectuer, le cas échéant.

Une fois les travaux terminés, une deuxième évaluation énergétique sera réalisée.

«Si les travaux améliorent l'efficacité énergétique de la maison et que les conditions du programme sont respectées, l'aide financière de Rénoclimat sera accordée.» - Frédéric Fournier, conseiller en communication au ministère de l'Environnement provincial.

Combien on économise avec Rénoclimat?

Selon M. Fournier, l'économie annuelle moyenne pour les personnes qui participent au programme est de 18 %.

Le programme Rénoclimat offre une aide financière pour:

Les travaux d'isolation

Les travaux d'étanchéité à l'air

Le remplacement des portes et des fenêtres

L'installation ou le remplacement de systèmes mécaniques, tels que les systèmes de ventilation, les chauffe-eau, les thermopompes, les systèmes de chauffage et les systèmes géothermiques.

L'aide financière peut atteindre un maximum de 20 000 $ pour une maison et de 40 000 $ pour un duplex, un triplex ou un immeuble à logements multiples.

À ce jour, plus de 385 000 visites d'évaluation énergétique initiale ont été effectuées, ainsi que 254 000 suivis après les rénovations.

Les personnes qui participent au programme québécois sont également admissibles à une compensation du gouvernement canadien pouvant aller jusqu'à 5000 $.

Pour plus d'informations, les Québécois sont invités à consulter le lien suivant.