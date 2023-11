Le gouvernement fédéral interdit les applications WeChat et Kaspersky de ses téléphones pour des raisons de sécurité.

WeChat est une application de réseau social, de messagerie et de paiement de la société chinoise Tencent, tandis que Kaspersky a été fondée par l'entrepreneur russe Eugene Kaspersky et propose des logiciels de cybersécurité et antivirus.

Le gouvernement affirme que les deux applications seront supprimées de ses appareils lundi et que les utilisateurs ne pourront plus télécharger les produits WeChat ou Kaspersky à l'avenir.

Il dit avoir pris cette décision parce que la dirigeante principale de l’information du Canada a déterminé que les applications WeChat et Kaspersky «présentaient un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité».

La dirigeante indique que les méthodes de collecte de données des applications fournissent un accès considérable au contenu de n'importe quel appareil mobile sur lequel elles se trouvent et que le gouvernement voulait garantir la sécurité de ses réseaux et ses données.

Le gouvernement souligne qu'il n'a «aucune raison de croire que des renseignements du gouvernement ont été compromis».

«Nous continuerons de surveiller régulièrement les cybermenaces potentielles et prendrons des mesures immédiates au besoin», a ajouté la présidente du Conseil du trésor, Anita Anand, dans un communiqué.