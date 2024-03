Le budget fédéral 2024 sera présenté le mardi 16 avril, a annoncé lundi la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland.

Cet article est traduit à partir d'un contenu de CTV News.

Rompant avec la tradition de se lever à la Chambre des communes pour confirmer la date de la présentation économique annuelle, le bureau de Mme Freeland a lâché la nouvelle de la date du prochain budget dans un communiqué, les députés n'étant pas à Ottawa cette semaine.

Cette annonce survient quelques jours après celle du ministère des Finances du Québec. Le ministre Eric Girard déposera le budget provincial mardi prochain.

Le budget fédéral de 2024 donnera aux Canadiens une image complète de l'état des finances du pays et des perspectives économiques globales, ainsi que des plans de dépenses des libéraux dans un contexte de crise financière persistante.

Notant que les Canadiens continuent de ressentir la pression de l'inflation et des taux d'intérêt élevés dans leur vie quotidienne, tout en étant de plus en plus préoccupés par les renouvellements imminents de prêts hypothécaires, la dernière mise à jour budgétaire de Mme Freeland en novembre 2023 s'est concentrée sur l'accessibilité du logement, tout en essayant de maintenir un certain degré de restriction budgétaire.

Save the date: Budget 2024 is April 16 at 4 p.m.!



From building more homes faster, to making life more affordable, to creating more good jobs—I look forward to sharing our plan to unlock pathways to the middle class for the next generation.