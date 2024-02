Le gouvernement Legault lance un plan de construction de 10 immeubles pour un total de 1000 logements sociaux destinés aux personnes âgées autonomes dans 10 villes du Québec sur deux ans.

Pour ce faire, le ministère de l’Habitation a annoncé un investissement total de 235 millions de dollars en partenariat avec le gouvernement fédéral et l’organisme Mission Unitaînés.



La construction d’un immeuble de 100 logements à Shawinigan – où la ministre France-Élaine Duranceau a présenté le plan en compagnie notamment du ministre fédéral de l’Innovation, François-Philippe Champagne, du maire Michel Angers et de la présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, Caroline Sauriol – fait office de projet de phare de cette mesure et commencera à l’été 2024.

L’immeuble de six étages – équipé d’ascenseurs, d’un stationnement pour triporteurs, d'une salle commune multifonctionnelle et d'une terrasse extérieure – comprendra des loyers de 595 $ (studio) à 900 $ (deux chambres). Sa construction doit être complétée au printemps 2026 et la Ville de Shawinigan offrira certains congés de taxes.

«Le partenariat entre Mission Unitaînés et les municipalités, soutenu par le financement du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, permettra de construire plus de logements, plus rapidement pour loger adéquatement des milliers d'aînés à revenu faible ou modeste», a commenté la ministre Duranceau.

Un don pour le fonds de réserve

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), qui se décrit comme un regroupement national pour le droit au logement, a réagi à l’annonce en disant que «tout ajout de logements sociaux dans les différentes municipalités du Québec est une bonne nouvelle», comme l’a écrit la porte-parole du FRAPRU dans un communiqué.

Mais pour le FRAPRU, un point achoppe: le fonds de réserve de 500 000 $ du projet de Shawinigan, qui provient d’un don philanthropique de la part de Luc Mauricie, président du conseil d’administration de Mission Unitaînés.

Selon le FRAPRU, il s’agit là d’une autre «dérive» de la ministre Duranceau: elle «favorise le financement de projets de logements sociaux et communautaires hors-programmes, tout en refusant d’améliorer les programmes gouvernementaux». Véronique Laflamme se demande si on se rend «dépendant du bon vouloir des philanthropes pour financer un programme social» et trouve que la méthode «laisse trop de place aux choix politiques discrétionnaires».

«On dirait que Québec fait exprès de montrer que ça marche mieux quand c’est le privé qui a le contrôle des projets.» - Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

De son côté le donateur philanthrope Luc Maurice assure de son côté que sa participation au projet de Shawinigan rejoint sa «mission», soit celle de «contribuer au mieux-vieillir de notre société afin qu'elle se sente plus en sécurité, plus libre, plus heureuse et moins isolée».