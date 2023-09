Des étudiants seront bientôt payés pour être formés dans des métiers de la construction, a laissé miroiter vendredi le premier ministre François Legault, qui veut ainsi résorber la rareté de la main-d'oeuvre dans le secteur.

En conférence de presse dans un hôtel à Saguenay, il a rappelé que les besoins de personnel sont considérables et ils iront en augmentant en raison des nombreux projets actuels et à venir dans tous les domaines, que ce soit pour des écoles, des routes, voire des ouvrages d’Hydro-Québec.



«L’idée c’est de dire, il faut être capable de construire plus et de construire plus vite», a dit le premier ministre.

Il demande aux personnes qui sont en réflexion sur leur carrière ou en réorientation de prêter attention aux propositions qui seront formulées, sans vouloir donner davantage de détails sur le nombre de personnes à attirer, ni sur le coût des mesures d’attraction.

«Préparez-vous, on va arriver avec un chantier costaud», a-t-il déclaré lorsqu’il a rencontré la presse, au terme de la réunion de ses élus pour préparer la rentrée parlementaire de la semaine prochaine.

Le premier ministre a déjà entamé son offensive de séduction en soulignant que les métiers de la construction sont des «emplois bien payés» et très en demande.

Les avantages qui seront concédés aux futures recrues font actuellement l’objet de discussions avec la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Au Canada, le nombre de postes à combler dans le milieu de la construction atteint des sommets actuellement. Selon l’économiste en chef adjoint chez CIBC, Benjamin Tal, quelque 80 000 emplois n’étaient pas pourvus en juillet.

Ce manque de travailleurs entraîne une hausse des coûts de construction et nuit à la productivité des entreprises, à une période où le secteur de la construction résidentielle est sous pression pour répondre à la demande d’une population croissante.