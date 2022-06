Un volet de la dernière édition du Grand défi Pierre Lavoie tire à sa fin, alors que les cyclistes participant à l’événement du 1000 KM arrivent à Montréal. Ils complètent ainsi leur trajet de 1000 kilomètres –parcourus en 60 heures d’affilée– débuté le 9 juin dernier au Saguenay-Lac-Saint-Jean.



En 2019, le 1000 KM avait permis de distribuer plus de 3,4 millions de dollars en 2019 pour promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes et pour soutenir la recherche sur les maladies héréditaires orphelines.

Le Grand défi Pierre Lavoie comporte plusieurs volets, dont le programme des Cubes énergie, la Boucle Vidéotron, la Grande marche et le 1 000 000 Ensemble. Cette dernière initiative, qui vise à convaincre les participants à se réunir pour parcourir 1 000 000 de kilomètres ensemble, que ce soit en marchant, courant, pédalant ou nageant, a atteint 2 126 684 kilomètres cette année. Au total, ce sont 128 111 personnes qui ont participé.

Le premier Défi Pierre Lavoie a eu lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1999. Lancée par Pierre Lavoie, l’initiative avait comme but de sensibiliser la population de sa région à l’acidose lactique, la maladie qui a lui a ravi deux enfants. Au fil des ans, le projet a pris de l’ampleur et la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie sensibilise aujourd’hui aux bienfaits de l’activité physique chez les jeunes en plus d’aider à la recherche contre les maladies héréditaires orphelines.