Vérifiez bien vos billets, puisque le gros lot du Lotto Max a été remporté au Québec mardi soir.

Loto-Québec confirme qu'il y a un seul billet gagnant et qu'il vaut 70 millions de dollars. Loto-Québec précise que le billet gagnant a été vendu par un détaillant de la Montérégie.

Deux MaxMillions ont également été remportés au Québec. Loto-Québec indique qu'il y a aussi eu neuf gains en Ontario, quatre en Colombie-Britannique et trois dans Les Prairies.



Le tirage de mardi du Lotto Max a aussi fait quatre gagnants d'un montant d'un peu plus de 250 000 dollars, dont deux gagnants au Québec, un dans Les Prairies et un en Ontario. Il s'agit des sélections gagnantes du six sur sept avec numéro complémentaire.

Sur son site Web, Loto-Québec indique avoir fait mardi plus de 1,7 million de gagnants qui ont remporté une récompense allant de la participation gratuite (plus de 1,4 million de gagnants) jusqu'au gros lot.

Les achats liés à ces gains représentent des ventes totales de plus de 61 millions de dollars.

Le prochain tirage du Lotto Max est prévu ce vendredi avec un gros lot approximatif de 43 millions de dollars - le genre de montant à gagner qui pourrait changer des vies, à l'heure où les Québécois et les citoyens des autres provinces canadiennes doivent vivre avec une hausse marquée du coût de la vie.

À savoir

Il s'agirait du troisième gros lot de 70M$ remporté au Québec depuis la création de la loterie en 2009.

Les Québécois ont gagné plus de 3 074 millions de dollars au Lotto Max depuis son lancement.

En tout, 38 gros lots ont été remportés au Québec, dont deux de 70 000 000 $ - les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec - aux tirages du 25 février et du 9 octobre 2020.

Le précédent lot record du Lotto Max au Québec remonte au tirage du 11 juin 2019 alors qu'une famille s'est partagée 65 000 000 $.

Quatre gros lots de 60 000 000 $, quatre gros lots de 55 000 000 $ et sept gros lots de 50 000 000 $ ont également été remportés au Québec.

Outre ces gros lots, 181 Maxmillions, d'une valeur de 1 million de dollars chacun, ont été remportés aux quatre coins de la province. À ceux-ci s'ajoutent 127 parts de Maxmillions.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec à lotoquebec.com.