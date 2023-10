Le premier ministre Justin Trudeau a convoqué une rencontre du Groupe d’intervention en cas d’incident du gouvernement fédéral, dimanche, afin de faire le point sur les attaques du Hamas contre Israël, qui ont déjà entraîné la mort de plus de 1000 personnes.

Composé de ministres et de hauts fonctionnaires névralgiques, le Groupe d’intervention en cas d’incident se réunit uniquement en période de «crise nationale» ou pour discuter d'événements ayant des implications majeures pour le Canada.

Au terme de la rencontre, le bureau du premier ministre a publié un compte rendu dans lequel il a indiqué que M. Trudeau a profité de la discussion pour condamner «sans équivoque les attaques terroristes du Hamas contre Israël et (exprimer) le plein soutien du Canada au droit d’Israël de se défendre».

«Le premier ministre et les ministres se sont penchés sur les derniers développements, leur inquiétude quant aux pertes de vies humaines parmi la population civile et la proche collaboration du Canada avec ses partenaires et ses alliés de la communauté internationale», a ajouté le cabinet du premier ministre.

Récemment, le Groupe d’intervention en cas d’incident a aussi été convoqué pour des événements comme le début de la pandémie de COVID-19, les blocus associés au «convoi de la liberté» et la rébellion de courte durée survenue en juillet en Russie.

Lundi matin, le plus récent bilan faisait état de plus de 1100 morts et des milliers de blessés en lien avec le conflit en Israël, qui s'est amorcé samedi lorsque le Hamas a lancé son incursion sans précédent hors de Gaza.

Selon des informations obtenues auprès d'Affaires mondiales Canada, un Canadien figurerait parmi les personnes tuées au cours de l'assaut du Hamas, tandis que deux autres manqueraient à l'appel.

«Les représentants du gouvernement canadien en Israël sont en contact avec les autorités civiles pour confirmer et rassembler des renseignements supplémentaires», soulignait le ministère fédéral dans un communiqué publié dimanche.

Dimanche également, M. Trudeau s'est entretenu avec son homologue israélien Benyamin Netanyahou. Les deux chefs de gouvernement ont convenu «de rester en contact étroit à mesure que la situation évoluera».

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a aussi multiplié les conversations avec ses homologues de la région cette fin de semaine afin de colliger plus de renseignements sur la situation sur le terrain.

Affaires mondiales Canada a exhorté les Canadiens voyageant dans la région à faire preuve d'une «grande prudence» en Israël et à éviter tout voyage vers la bande de Gaza et les frontières du pays avec la Syrie, l'Égypte et le Liban.

Le ministère a prévenu que la capacité du gouvernement canadien à fournir des services consulaires aux Canadiens dans la bande de Gaza est «limitée» et qu'en cas d'expulsion, les autorités locales ne sont pas obligées d'informer l'ambassade du Canada à Tel-Aviv ni le bureau de liaison du Canada à Ramallah.