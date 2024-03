Le Groupe Juste pour rire inc. (JPR) a l'intention de se placer sous la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, a annoncé l'entreprise par voie de communiqué, mardi.

Dans la foulée, l'édition 2024 du festival Juste pour rire/Just for Laughs ne devrait pas avoir lieu, «du moins pas à la même date et sous la même forme» que les dernières années. JPR espère toutefois être en mesure d'organiser l'événement en 2025.

«Le Festival Juste pour rire nous manquera cet été», a réagi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur les réseaux sociaux.

C’est avec regret que j’ai appris la décision du Groupe Juste Pour Rire. Je tiens à saluer le travail et le dévouement de l’ensemble des employé-es, qui contribuent énormément au rayonnement de l’humour et de Montréal.



Le Festival Juste Pour Rire nous manquera cet été. C’est un… — Valérie Plante (@Val_Plante) March 5, 2024

Comme d'abord rapporté par La Presse, de nombreux spectacles du groupe seront également annulés. Parmi ceux-ci, on compte les représentations de la comédie musicale Waitress et les spectacles de Louis T, Jean-Sébastien Girard, Neev, Eve Côté, Mélanie Couture et Messmer. Dans le cas de ce dernier, ce sont seulement les spectacles présentés dans le contexte du festival qui seront annulés.

Jointe par Noovo Info, l'équipe de l'humoriste Louis T a affirmé travailler à trouver des solutions quant à d'éventuelles représentations.

«Ma tournée est maintenue, autant pour les spectacles déjà annoncés que d’autres qui s’ajouteront, a-t-il assuré en entrevue avec La Presse canadienne Les gens ayant déjà acheté des billets n’ont pas à s’inquiéter. Pis les autres, vous pouvez en acheter en toute confiance.»

L’humoriste Jean-Sébastien Girard a demandé, pour sa part, aux spectateurs de patienter avant que son équipe trouve une solution. «Mon extraordinaire agence est en train d'évaluer comment on pourra produire nous-mêmes le spectacle, explique-t-il sur Facebook. On ne touche à rien, pas besoin de vous faire rembourser! Je vous reviens d'ici 48 h.»

Même son de cloche chez Mélanie Couture. «Mon premier show a survécu à une pandémie, mon deuxième va survivre à la faillite de son producteur», a-t-elle affirmé.

Les consommateurs qui ont acheté leurs billets au guichet d'une salle de spectacle pourront se faire rembourser en retournant au guichet. Ceux qui ont acheté leur billet sur une plateforme en ligne devront faire annuler leur transaction auprès de l'émetteur de leur carte de crédit, a dit le porte-parole Julien Provencher-Proulx à La Presse canadienne.

De nombreuses mises à pied chez Juste pour rire

Un porte-parole de la firme de relations publiques National, qui représente le groupe, a également confirmé auprès de Noovo Info que l'entreprise mettait à pied environ 70 % de ses employés, ce qui représente environ 75 personnes. Le Groupe Juste pour rire avait déjà mis à pied 21 employés au mois de décembre dernier, selon un avis envoyé au ministère du Travail.

«Après avoir envisagé toutes les possibilités, le conseil d'administration de JPR est arrivé à la conclusion que la situation financière de l'organisation ne laissait d'autre choix que d'entamer des procédures de restructuration», indique le groupe.

JPR espère maintenant trouver des investisseurs et des acheteurs pour l'ensemble ou une partie de ses activités «dans le but de maximiser la valeur pour les parties prenantes et, dans la mesure du possible, préserver la continuité des activités».

Le groupe explique sa situation difficile en identifiant les nombreux défis auxquels il a dû faire face ces dernières années. Il donne en exemple, le contexte actuel précaire de l'industrie des médias, les répercussions des restrictions de la pandémie et l'inflation.

Avec de l'information de Benoit Chevalier pour Noovo Info et de La Presse canadienne.

Note de la rédaction: evenko est l'un des actionnaires de JPR. evenko fait partie de BCE Inc, tout comme Noovo Info. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.