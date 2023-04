Vêtu d'une veste aux couleurs des Bills de Buffalo et coiffé d'une casquette rouge, le demi de sûreté Damar Hamlin s'est installé au lutrin et a déclaré au parterre qu'il est prêt à reprendre ses activités dans la NFL.

«Cet événement a changé ma vie, mais ce n'est pas la fin de mon histoire», a déclaré Hamlin mardi, dans le cadre d'une conférence de presse organisée aux installations de l'équipe pour la première fois depuis qu'il a subi un arrêt cardiaque sur le terrain pendant un match contre les Bengals de Cincinnati il y a près de quatre mois.

«Je prévois effectuer mon retour au jeu dans la NFL», a assuré celui qui a été réanimé par les premiers répondants.

«Mon coeur est en pleine santé. J'adore ce sport. Je dois le faire pour moi-même, et non pour les autres. Je veux simplement montrer aux gens que la peur n'est qu'un choix et que, vous savez, vous pouvez persévérer même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos interrogations, a-t-il mentionné. Tu peux ressentir de l'anxiété, tu peux parfois te sentir mal à l'aise, mais il suffit de mettre le pied droit devant le pied gauche et de continuer d'avancer.»

À lire également:

Hamlin a rencontré les membres des médias après que le directeur général Brandon Beane eut annoncé qu'Hamlin avait obtenu le feu vert des médecins pour participer au programme d'entraînements sur une base volontaire de l'équipe.



«Il a reçu le feu vert des médecins pour reprendre ses activités», a déclaré Beane, en précisant qu'il manquait l'approbation de l'équipe après que le joueur se soit entretenu avec un troisième et dernier spécialiste vendredi dernier.

Beane a indiqué que les trois spécialistes ont conclu qu'Hamlin pouvait reprendre ses activités sportives sans craindre de rechute ou de complication. Les Bills ont certes admis que leur propre médecin avait assisté aux rencontres de Hamlin avec les spécialistes, mais Beane a ajouté que l'équipe avait suivi les recommandations des professionnels de la santé.

Hamlin a récupéré de manière extraordinaire, selon ce qu'ont rapporté les médecins, depuis qu'il s'est effondré sur la pelouse après avoir effectué un plaqué de routine au premier quart du match du 2 janvier contre les Bengals. Ce match a éventuellement été interrompu, puis carrément annulé.

Le joueur originaire de McKee's Rock, en banlieue de Pittsburgh, a été hospitalisé pendant près de 10 jours à Cincinnati et Buffalo avant d'obtenir son congé. Il a ensuite visité les installations des Bills et a assisté à leur match éliminatoire, qui s'est soldé par une défaite de 27-10 contre les Bengals.

Depuis ce temps, Hamlin a effectué plusieurs apparitions publiques aux quatre coins des États-Unis, notamment lors d'une rencontre avec le président américain Joe Biden le mois dernier. Il a aussi pris part aux festivités entourant le Super Bowl en février en Arizona, où il a obtenu le trophée Alan Page remis par l'Association des joueurs de la NFL. Et il a participé à une cérémonie d'avant-match au cours de laquelle la NFL a rendu hommage au personnel médical des Bills et des Bengals et aux premiers répondants qui sont venus à la rescousse du joueur âgé de 24 ans.