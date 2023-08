Le journaliste de TVA Sports, Yvon Pedneault, est décédé à l'âge de 77 ans.

Il s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi à l'unité des soins palliatifs de l’hôpital Charles-Lemoyne. Il a été diagnostiqué d'un cancer il y a un mois à peine, a rapporté TVA Sports.

«La grande carrière d'Yvon lui aura permis d'être l'un des rares journalistes à mériter sa place au Temple de la renommée du hockey», a indiqué Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports, par voie de communiqué.

«Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et collègues», a-t-il ajouté.

Nos condoléances à toute la famille. 🕊️ pic.twitter.com/nraFgClCJQ — TVA Sports (@TVASports) August 26, 2023

M. Pedneault a travaillé durant près de 60 ans dans le monde du sport, particulièrement le hockey de la Ligue nationale. Il a fait ses débuts comme journaliste sportif, avant de poursuivre en tant qu'analyste.

«(Il) a toujours su allier passion et professionnalisme dans son métier», a dit le Canadien de Montréal, par communiqué. «Son énergie contagieuse et son authenticité manqueront à tous ceux et celles qui ont eu la chance de le côtoyer.»

Les Canadiens sont attristés d’apprendre le décès du journaliste Yvon Pedneault, qui a couvert l’équipe avec passion au cours de son illustre carrière.



Nos pensées accompagnent ses proches en cette période de deuil.https://t.co/8GwwYZ9pX8 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) August 26, 2023

Le premier ministre du Québec François Legault a également réagi à la nouvelle.



«Nous perdons aujourd’hui un monument du hockey et du journalisme sportif. Un vrai passionné, un homme toujours de bonne humeur qui s’amusait et nous amusait en décrivant les matchs. Mes pensées sont avec sa famille, ses proches et ses collègues», a-t-il écrit sur X (anciennement appelé Twitter).

Nous perdons aujourd’hui un monument du hockey et du journalisme sportif. Un vrai passionné, un homme toujours de bonne humeur qui s’amusait et nous amusait en décrivant les matchs. Mes pensées sont avec sa famille, ses proches et ses collègues. Merci pour tout Yvon Pedneault. — François Legault (@francoislegault) August 26, 2023

Originaire du Saguenay, M. Pedneault a fait son entrée au Temple de la renommée du hockey en 1998.

Il a alors reçu le trophée Elmer Ferguson Memorial, de l'Association des chroniqueurs de hockey professionnel.

Il a travaillé pour TVA Sports, RDS, Radio-Canada, le Journal de Montréal et La Presse, notamment. Il a débuté sa carrière au Progrès-Dimanche à Chicoutimi, en 1965.

Avec les informations de La Presse canadienne