Le Kremlin a rejeté vendredi les allégations selon lesquelles il serait responsable du écrasement d'avion présumé avoir tué le chef mercenaire Evgueni Prigojine, dont les combattants brutaux étaient redoutés en Ukraine, en Afrique et en Syrie, et qui ont mené une mutinerie brève mais choquante en Russie il y a deux mois.



Prigojine, dont le nom figurait sur la liste des personnes à bord de l'avion, a été vanté jeudi par le président Vladimir Poutine, malgré que plusieurs soupçonnent que le dirigeant russe est derrière l’écrasement, considéré par certains comme étant un assassinat déguisé.

Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu que l'avion avait été abattu mercredi par une explosion intentionnelle. L'un des responsables américains et occidentaux qui ont décrit l'évaluation initiale des États-Unis a déclaré qu'il était très probable que Prigojine ait été ciblé et que l'explosion s'inscrivait dans la «longue tradition de Poutine de faire taire ses critiques».

Les responsables, qui ont parlé sous couvert d'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à commenter, n'ont pas fourni de détails sur les causes de l'explosion, largement considérée comme une vengeance pour la mutinerie de juin qui a constitué le plus grand défi des 23 ans de règne de Poutine.

Cependant, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a catégoriquement rejeté les allégations.

«En ce moment, bien sûr, il y a beaucoup de spéculations autour de ce écrasement d'avion et des décès tragiques des passagers de l'avion, dont Evgueni Prigojine», a déclaré Peskov aux journalistes lors d'une conférence téléphonique. «Bien sûr, dans l'Occident, ces spéculations sont présentées sous un certain angle, et tout cela est un mensonge complet.»

Questionné par l'Associated Press sur le fait que le Kremlin ait reçu une confirmation officielle du décès de Prigojine, Peskov a fait référence aux remarques de Poutine de la veille : «Il a dit qu'en ce moment, toutes les analyses médico-légales nécessaires, y compris les tests génétiques, seront effectuées. Une fois que des conclusions officielles seront prêtes à être publiées, elles seront publiées.»

Le ministère de la Défense britannique a déclaré que le décès présumé de Prigojine pourrait déstabiliser le groupe Wagner.

«La disparition de Prigojine aurait presque certainement un effet profondément déstabilisateur sur le groupe Wagner. Ses attributs personnels d'hyperactivité, d'audace exceptionnelle, de recherche de résultats et de brutalité extrême ont imprégné Wagner et ne seront probablement pas égalés par un successeur quelconque», a estimé le ministère dans un communiqué.

Les mercenaires de Wagner étaient des éléments clés des forces russes dans leur guerre en Ukraine, notamment dans la longue bataille pour prendre la ville de Bakhmut, le combat le plus difficile du conflit. Les combattants de Wagner ont également joué un rôle central dans l’étalement de l'influence russe dans des zones de conflit mondiales, d'abord en Afrique puis en Syrie.

«En ce qui concerne l'avenir (de Wagner), je ne peux rien vous dire - je ne sais pas», a déclaré Peskov.

L'avion s'est écrasé mercredi peu après avoir décollé de Moscou pour Saint-Pétersbourg, transportant Prigojine, six autres membres de Wagner et un équipage de trois personnes, selon l'autorité de l'aviation civile russe. Les secouristes ont retrouvé 10 corps, et les médias russes ont cité des sources anonymes chez Wagner qui ont déclaré que Prigojine était mort. Mais il n'y a pas eu de confirmation officielle.

Le président Joe Biden, s'adressant aux journalistes mercredi, a indiqué qu'il croyait que Poutine était probablement derrière l’écrasement.

«Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris», a déclaré Biden. «Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine ne soit derrière.»

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, s'est offensé de ces propos. «Il n'appartient pas au président américain, à mon avis, de parler de certains événements tragiques de cette nature», a-t-il pesté vendredi.

La liste des passagers incluait également le second de Prigojine en commandement, dont le nom de guerre est devenu le nom du groupe, ainsi que le chef de la logistique de Wagner et au moins un possible garde du corps.

Il n'était pas clair pourquoi plusieurs membres haut placés de Wagner, qui sont normalement très prudents en ce qui concerne leur sécurité, auraient été sur le même vol. Le but de leur voyage à Saint-Pétersbourg était inconnu.

Les autorités russes ont ouvert une enquête sur l’écrasement et les informations indiquent que l'épave de l'avion a été retirée du lieu de l'accident.

Dans ses premiers commentaires publics sur l’écrasement, Poutine a déclaré que les passagers avaient «apporté une contribution significative» aux combats en Ukraine.

«Nous nous souvenons de cela, nous le savons, et nous n'oublierons pas», a-t-il insisté lors d’une entrevue télévisée avec le leader russe de la région de Donetsk partiellement occupée par la Russie, Denis Pushilin.

Poutine a déclaré qu'il connaissait Prigojine depuis le début des années 1990 et l'a décrit comme «un homme au destin difficile» qui avait «commis de graves erreurs dans la vie, et il a obtenu les résultats dont il avait besoin - à la fois pour lui-même et, quand je lui ai demandé, pour la cause commune, comme ces derniers mois. C'était un homme talentueux, un homme d'affaires talentueux.»

Les médias d'État russes n'ont pas couvert l’écrasement en détail, se concentrant plutôt sur les remarques de Poutine jeudi lors du sommet des BRICS à Johannesburg par liaison vidéo et les combats en Ukraine.