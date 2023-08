Robbie Robertson, le leader de l'ancien groupe de musique canadien The Band est décédé mercredi à l'âge de 80 ans.

Il est mort entouré de sa famille à Los Angeles «après une longue maladie», a indiqué son agent Ray Costa dans un communiqué.

Au lieu d'envoyer des fleurs, la famille a demandé que des dons soient faits à la réserve autochtone des Six Nations, dans le sud de l'Ontario, pour soutenir le nouveau centre culturel Woodland. La mère de Robertson a été élevée dans cette communauté.

La formation ontarienne a enregistré quelques disques marquants du mouvement country rock de la fin des années 1960 et du début des années 1970, notamment Music from Big Pink et leur disque éponyme.

Robbie Robertson était le guitariste principal et auteur-compositeur du groupe, à qui l'on doit de grand succès comme «The Weight», «Up on Cripple Creek» et «The Night They Drove Old Dixie Down».

Il a aussi été membre du groupe qui avait accompagné Bob Dylan lors de sa première tournée en 1965. Robbie Robertson a aussi participé à l'enregistrement des légendaires Basement Tapes.

Parmi les hommages qui lui ont été rendus, il y a celui de l'acteur canadien Kiefer Sutherland, qui a fait référence à une perte «déchirante» dans un message sur le réseau social X (anciennement Twitter). Il a affirmé que «le Canada a perdu une icône, et la musique a perdu un poète et un érudit».

The loss of Robbie Robertson is heartbreaking. Canada has lost an icon, and music has lost a poet and a scholar. — Kiefer Sutherland (@RealKiefer) August 9, 2023

Le musicien Ron Sexsmith a loué l'impact durable de Robbie Robertson, soulignant qu'«il a changé la direction de la musique à la fin des années 60, imprégnée par le psychédélique, inspirant plutôt un style misant sur le retour aux sources», a-t-il écrit sur X.

Le premier ministre du Canada a aussi écrit un message sur X concernant le décès de M. Robertson. «Guitariste. Auteur-compositeur. Conteur. Robbie Robertson a joué un rôle important dans l'immense contribution du Canada aux arts. Je pense à sa famille, à ses amis et à ses admirateurs qui pleurent sa mort. Merci pour la musique et les souvenirs, Robbie», a-t-il écrit joignant une photo.

Guitariste. Auteur-compositeur. Conteur. Robbie Robertson a joué un rôle important dans l'immense contribution du Canada aux arts. Je pense à sa famille, à ses amis et à ses admirateurs qui pleurent sa mort. Merci pour la musique et les souvenirs, Robbie. pic.twitter.com/MWo7XkdCu8 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 10, 2023

De leurs années en tant que groupe de soutien à Bob Dylan jusqu'à leur propre célébrité, The Band a profondément influencé la musique populaire dans les années 1960 et 1970, d'abord en s'inspirant de l'influence de Dylan, puis en façonnant un nouveau son immergé du passé américain.

«Bien avant que nous nous rencontrions, sa musique a joué un rôle central dans ma vie - pour moi et des millions d'autres personnes partout dans le monde», a déclaré l'acteur et réalisateur américain Martin Scorsese, ami proche et collaborateur fréquent de Robbie Robertson, dans un communiqué.

«La musique du groupe, et la musique solo de Robbie, plus tard, semblaient provenir de l'endroit le plus profond au cœur de ce continent, de ses traditions, de ses tragédies et de ses joies», a-t-il souligné.

Natif de Toronto, Robbie Robertson était en partie Juif, en partie Mohawk et Cayuga. Il a décroché de l'école au secondaire, mais il aimait explorer différents sons et son pays d'adoption, les États-Unis, sur lequel il a écrit ébahi à une époque où la guerre du Vietnam a aliéné des millions de jeunes Américains. Robertson a eu la chance de se retrouver parmi de nombreux géants de l'ère du rock, recevant des conseils de guitare de Buddy Holly, assistant aux premières représentations d'Aretha Franklin et le Velvet Underground, fumant de la marijuana avec les Beatles, examinant le duo d'auteurs-compositeurs Leiber et Stoller à l'écriture et discutant avec Jimi Hendrix à l'époque que le musicien se faisait appeler Jimmy James.

Au début des années 1960, The Band était un groupe de soutien à la vedette du rockabilly Ronnie Hawkins, mais il a aussi joué dans des bars et des juke-clubs, créant une profondeur et une polyvalence qui lui a permis de se produire pratiquement à n'importe quel type d'évènement de musique, dans n'importe quel cadre. Outre Robertson, le groupe met en vedette le batteur-chanteur de l'Arkansas Levon Helm et trois autres Canadiens: le bassiste-chanteur-compositeur Rick Danko, le claviériste-compositeur Richard Manuel et le multi-instrumentiste Garth Hudson. À l'origine, le groupe s'appelait les Hawks, mais ils ont fini par opter pour The Band parce que c'est ainsi que les spectateurs les désignaient quand ils étaient avec Dylan.