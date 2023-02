Le livre pour enfant de l’autrice et illustratrice québécoise Élise Gravel Le rose, le bleu et toi! a été banni dans plusieurs états américains à l’école.

La nouvelle circule déjà depuis quelques jours, et Mme Gravel a indiqué dans une publication du Facebook que la censure de son livre portant sur les stéréotypes de genre lui offre un vent de publicité.

«Tout à coup, plein de médias en ont parlé et le livre a plus de publicité», écrit-elle.

 

La porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, a fait adopter, jeudi, une motion à la défense des œuvres de Mme Gravel, à l’Assemblée nationale.

«Que l’Assemblée nationale reconnaisse l’œuvre unique de l’autrice et illustratrice Élise Gravel qui, par son travail, a permis à de jeunes lecteurs et lectrices de partout à travers le monde de mieux comprendre ce qu’est l’inclusion, la tolérance et le respect de la diversité des orientations sexuelles et de genre», peut-on lire dans la motion.

Les élus ont également accepté de reconnaître que «cette censure est inacceptable et n’a pas sa place ni dans l’art ni dans la démocratie.»

Dans une seconde publication sur le réseau social, Mme Gravel a dit se sentir «soutenue, honorée et appréciée» par cette motion. La publication a été supprimée par la suite.

QS a demandé qu'une copie de la motion soit envoyée à la maison d'édition La Courte Échelle, au consul des États-Unis à Montréal et à Québec, à l'ambassadeur des États-Unis au Canada et au gouverneur de la Floride.

Avec des informations de la Presse canadienne.