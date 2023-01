Les exploitants de véhicules lourds du Québec devront obligatoirement munir leurs camions d'un dispositif de consignation électronique (DCE) — communément appelé «log book électronique» —, et ce, à compter du 30 avril prochain.

Cette annonce a été faite lundi par communiqué au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault et de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Le DCE est un appareil connecté au moteur du véhicule, qui enregistre automatiquement toutes les informations liées aux heures de conduite et de repos des conducteurs et des conductrices de véhicules lourds.

Son utilisation est déjà obligatoire depuis le 1er janvier dernier dans plusieurs provinces et territoires du Canada.

L'obligation de son installation fait suite à des modifications apportées au Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds. Le gouvernement signale que l'installation du DCE permettra d'harmoniser l'équité concurrentielle des entreprises nord-américaines de transport.

Des gains pour les camionneurs/camionneuses

Selon les autorités concernées, le passage en mode électronique vise aussi à assurer «une meilleure conformité à la réglementation afin de prévenir la fatigue au volant».

«L'utilisation de ce dispositif favorisera un meilleur respect des heures de conduite et de repos des conducteurs et, par le fait même, aidera à réduire les risques de fatigue au volant. C'est un outil nécessaire qui contribuera à une meilleure sécurité sur les routes du Québec», a affirmé Geneviève Guilbault dans un communiqué acheminé aux médias.

Le gouvernement du Québec est aussi d'avis que ce dispositif a l'avantage de faire gagner du temps au conducteur puisqu'il n'a pas à saisir manuellement ses heures de conduite.

«En plus d'être une avancée technologique attendue par l'industrie du camionnage québécoise, l'utilisation du DCE favorisera davantage la sécurité routière. Le dispositif facilitera également le travail des conducteurs de véhicules lourds au quotidien», a affirmé Denis Marsolais, président-directeur général de la SAAQ.

Avec des informations de La Presse canadienne