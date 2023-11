Le prix moyen demandé pour un logement locatif au Canada a atteint 2178 $ le mois dernier, soit une augmentation de 9,9 % sur un an, prolongeant une tendance qui a vu les loyers demandés atteindre de nouveaux sommets pendant six mois consécutifs, révèle un nouveau rapport.

Les données publiées par Rentals.ca et Urbanation, qui analysent les inscriptions mensuelles du réseau de Rentals.ca, montrent que même si le taux annuel de croissance des loyers au Canada en octobre était en baisse par rapport à celui de 11,1 % observé en septembre, il s'agissait néanmoins de la deuxième augmentation annuelle la plus rapide des sept derniers mois.

Le coût moyen d'un logement d'une chambre en octobre était de 1906 $, en hausse de 14 % par rapport au même mois en 2022, tandis que le prix moyen demandé pour un logement de deux chambres était de 2255 $, en hausse de 11,8 % sur un an.

Vancouver est toujours la ville la plus chère du Canada pour les locataires, avec un loyer moyen de 2872 $ pour un logement d'une chambre à coucher, et de 3777 $ pour un logement de deux chambres. Dans les deux cas, le prix demandé est en baisse par rapport à septembre, mais en hausse de 6,7 % et de 5,5 %, respectivement, sur une base annuelle.

Toronto se positionne au deuxième rang, avec un loyer moyen de 2607 $ pour un appartement d'une chambre et de 3424 $ pour un appartement de deux chambres.

Selon le rapport, l'inflation des loyers au Canada est alimentée par les hausses de prix en Alberta, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Ces augmentations sont attribuables à des facteurs tels qu'une forte croissance démographique et un afflux massif de nouvelles offres de logements locatifs dont les prix sont supérieurs à la moyenne du marché.