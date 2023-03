Le maquilleur montréalais Adrien Morot s'est illustré, dimanche au gala des Oscars, à Los Angeles, lorsqu'il a remporté une statuette pour sa transformation de l'acteur Brendan Fraser dans le long métrage «La baleine».

Morot a remporté l'Oscar des meilleurs maquillage et coiffure aux côtés de Judy Chin et Marie Bradley.

Le designer né à Montréal a contribué à transformer Fraser, lui aussi oscarisé, en un homme en surpoids pour le film de Darren Aronofsky. Dans le cadre de la transformation, l'équipe a collé plusieurs morceaux épais de silicone sur le visage et le corps de Fraser, avant de le maquiller.



Brendan Fraser accepte le prix de la meilleure performance d'un acteur dans un rôle principal pour "The Whale" aux Oscars le dimanche 12 mars 2023, au Dolby Theatre de Los Angeles. À partir de la droite, Halle Berry et Jessica Chastain. (AP Photo/Chris Pizzello)

«Notre réalisateur Darren Aronofsky nous a poussés vers de nouveaux sommets. Merci», a affirmé Morot sur scène lors du gala.

Quant à lui, Fraser a remporté son premier Oscar pour son interprétation dans ce même film, recevant la statuette du meilleur acteur dans un rôle principal.

L'acteur américano-canadien était devenu l'un des favoris pour ce prix après une saison de récompenses marquée par des discours sincères, notamment au Festival international du film de Toronto, où il a reçu un prix hommage.

Fraser, qui a fait ses études secondaires à Toronto mais qui est né aux États-Unis de parents canadiens, était dans une catégorie très relevée, mais il a tout de même été préféré à Austin Butler, Colin Farrell, Bill Nighy et Paul Mescal.

Un Oscar pour le documentaire «Navalny»

Le prix du meilleur documentaire est allé à «Navalny», réalisé par le Canadien Daniel Roher, qui présente une enquête sur l'empoisonnement d'Alexeï Navalny.

Il s'agissait d'un premier Oscar en carrière pour Roher, qui a grandi à Toronto.



Daniel Roher, de gauche à droite, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller et Shane Boris, lauréats du prix du meilleur long métrage documentaire pour «Navalny»ment plus de 6 millions d'abonnés, qui accusent le Kremlin de corruption.

Navalny a été arrêté en Russie en janvier 2021 après son retour d'Allemagne, où il s'était remis d'un empoisonnement aux agents neurotoxiques en août 2020 - une attaque qu'il impute au Kremlin.

Il a ensuite été condamné à une peine de deux ans et demi de prison - qui en mars 2022 a été prolongée à neuf ans - pour une violation de sa libération conditionnelle dans une affaire de détournement de fonds de 2014 qui, selon le dissident, était politiquement motivée.

Le film «Navalny», qui a remporté le BAFTA du meilleur documentaire le mois dernier au Royaume-Uni, et qui est actuellement disponible sur Crave, est à la fois un regard sur les tentatives de l'opposant de découvrir les criminels qui l'ont empoisonné, mais aussi un appel à ses partisans pour qu'ils fassent pression sur le Kremlin dans le cas de son incarcération prolongée.

En plus d'avoir remporté un BAFTA au Royaume-Uni, le documentaire, produit par CNN, a également récemment remporté le prix du public pour le documentaire américain et le prix «chouchou du festival» à Sundance.

Scénario le mieux adapté pour Sarah Polley

La quatrième statuette canadienne de la soirée est allée à la cinéaste torontoise Sarah Polley, qui a remporté l'Oscar du scénario le mieux adapté pour son interprétation du roman «Ce qu'elles disent» de Miriam Toews, paru en 2018.



Sarah Polley reçoit le prix du meilleur scénario adapté pour «Women Talking» aux Oscars le dimanche 12 mars 2023, au Dolby Theatre de Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

«Ce qu'elles disent» parle d'un groupe de femmes qui se rassemblent dans un grenier à foin pour discuter des mesures à prendre après qu'une série d'agressions sexuelles ait choqué leur communauté éloignée.

Ce qui s'ensuit est un débat sur la foi, le pardon et la justice qui fait écho à un discours du monde réel sur la violence contre les femmes et les abus de pouvoir.

Polley a adapté le scénario du roman du même nom de l'auteure manitobaine Miriam Toews en 2018. La distribution du film comprend Rooney Mara, Claire Foy et Jessie Buckley.

«Je veux juste remercier l'Académie de ne pas avoir été offensée par le fait que les mots "femmes'"et "parler" soient si proches comme ça», a mentionné Polley en acceptant son prix.

«Miriam Toews a écrit un roman essentiel sur un acte radical de démocratie dans lequel des personnes qui ne sont pas d'accord sur chaque question ont réussi à s'asseoir ensemble dans une pièce et à se tailler une voie ensemble, sans violence.»

«Tout, partout, tout à la fois» triomphe

La comédie de science-fiction «Tout, partout, tout à la fois» est sortie grande gagnante de cette 95e cérémonie des Oscars, étant sacrée meilleur film.

Sorti en mars 2022, le film a contribué à relancer les cinémas après deux ans de pandémie, accumulant plus de 100 millions $ en vente de billets. Et malgré les faibles attentes initiales, le film des réalisateurs Dan Kwan et Daniel Scheinert a renversé les superproductions «Top Gun: Maverick» et «Avatar: La voie de l'eau». aussi en lice dans la catégorie du meilleur film.

Kwan et Scheinert ont d'ailleurs aussi remporté l'Oscar de la meilleure réalisation pour le film, tandis que Michelle Yeoh est sortie gagnante dans la catégorie de la meilleure actrice dans un rôle principal. Yeoh a ainsi marqué l'histoire en devenant la première femme asiatique à remporter ce prix.



Michelle Yeoh, lauréate de l'Oscar de l'actrice principale, arrive à la Vanity Fair Oscar Party le dimanche 12 mars 2023 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Beverly Hills, en Californie. (Photo par Evan Agostini/Invision/AP )

Au total, «Tout, partout, tout à la fois» a remporté sept prix au cours de la cérémonie, qui était animée par Jimmy Kimmel.

Avec des informations de l'Associated Press