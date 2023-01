Le maraudeur Damar Hamlin des Bills de Buffalo respire par lui-même et est capable de parler après qu'on lui a retiré son tube respiratoire, a fait savoir son agent vendredi.

Il s'agit des plus récents développements de son remarquable rétablissement au cours des quatre jours qui ont suivi l'arrêt cardiaque dont a été victime Hamlin et sa réanimation sur le terrain pendant un match de la Ligue nationale de football, lundi soir, contre les Bengals de Cincinati.

Sur Twitter, les dirigeants de Bills ont révélé que Hamlin a même participé à la réunion matinale des membres de l'équipe via FaceTime, vendredi, et leur a dit «je vous aime, les gars».

Damar Hamlin FaceTimed into our team meeting today to talk to players and coaches.



What he said to the team: “Love you boys.” ❤️ pic.twitter.com/8dorrWNaxt