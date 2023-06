Les efforts de nettoyage ont commencé vendredi matin après que de violentes tempêtes aient donné naissance à des tornades qui ont fait au moins quatre morts aux États-Unis ― trois dans la région texane de la Panhandle et une dans la région floridienne du même nom ― alors qu'une autre série de violentes tempêtes s'est frayée un chemin à travers les États du Sud.



À Perryton, au Texas, le shérif du comté d'Ochiltree, Terry Bouchard, a annoncé que trois personnes avaient été tuées lors du passage de la tornade jeudi après-midi et que les opérations de secours se poursuivaient.

Une autre personne est décédée jeudi soir dans la Panhandle floridienne lorsqu'au moins une tornade confirmée a traversé le comté d'Escambia, renversant un arbre sur une maison, a dit Andie Gibson, une porte-parole du comté, à la presse locale.

Parmi les maisons fouillées jusqu'à présent à Perryton, tous les occupants ont été retrouvés, sauf un. La priorité était donc de retourner dans la zone et dans le champ de débris pour retrouver cette personne, a déclaré le chef des pompiers de Perryton, Paul Dutcher, dans l'émission «Today» de la chaîne NBC.

M. Dutcher a estimé qu'entre 150 et 200 maisons avaient été détruites dans la localité. Dans le centre-ville, de nombreuses devantures de magasins ont été anéanties et des bâtiments se sont effondrés ou partiellement effondrés.

Le shérif Bouchard a demandé aux habitants de rester chez eux si possible, alors que les opérations de nettoyage ont commencé dans cette ville de plus de 8000 habitants située à environ 185 kilomètres au nord-est d'Amarillo, tout juste au sud de la frontière avec l'Oklahoma.

M. Bouchard a indiqué dans un message sur les réseaux sociaux que la tornade de jeudi avait détruit des maisons, des maisons mobiles et des entreprises, et endommagé le poste de police local.

Des premiers répondants venus des villes voisines et de l'Oklahoma sont arrivés dans cette ville de 8000 habitants située à environ 185 kilomètres au nord-est d'Amarillo, tout juste au sud de la démarcation avec l'Oklahoma.

Le centre-ville de Perryton a aussi été dévasté. Environ deux coins de rue de commerces ont été lourdement endommagés. Une mini-fourgonnette s'est retrouvée encastrée dans le mur d'un cinéma.

Des gens s'affairaient à placarder les vitres brisées dès le lever du jour, vendredi.

Un peu plus de 230 000 clients étaient privés d'électricité au Texas tôt vendredi matin, selon le site poweroutage.us; on rapportait aussi 180 000 pannes en Louisiane et 170 000 au Mississippi. Quelques milliers de clients étaient aussi dans le noir en Alabama et en Floride.

Une porte-parole de l'Hôpital général d'Ochiltree, à Perryton, a dit que l'établissement a accueilli entre 50 et 100 patients, certains pour des blessures mineures, mais d'autres pour des blessures plus graves comme des traumatismes à la tête ou des poumons perforés.

Le mauvais temps se déplace maintenant vers l'Oklahoma. Les météorologues mettaient en garde, vendredi, contre des orages potentiellement violents au Texas, dans l'Oklahoma, en Louisiane et ailleurs.

Des avertissements de canicule étaient par ailleurs en vigueur au Texas et dans d'autres États du Sud. Le mercure pourrait atteindre 38 degrés Celsius vendredi, avec une chaleur ressentie de 43℃.

Le même système météorologique a généré de la grêle et possiblement des tornades dans le nord-ouest de l'Ohio. Un peu moins de 20 000 clients étaient privés d'électricité dans cet État vendredi matin.

Pendant ce temps, des inondations soudaines ont été signalées à Pensacola, en Floride, où il est tombé entre 30 et 40 centimètres de pluie depuis jeudi soir, a dit Caitlin Baldwin, qui est météorologue au bureau de Mobile/Pensacola du Service météorologique national.

Elle a indiqué que le service météorologique avait reçu des rapports faisant état d'évacuations et de sauvetages dans l'eau à Pensacola à la suite du déluge, qui a été la plus forte quantité de précipitations que la ville ait reçue depuis 2014.

David Erickson et Robert Jablon, AP