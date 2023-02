En 2020, un homme de Lincoln, Nebraska, s’est adressé à son conseil municipal durant une période de questions du public. Son enjeu inattendu, comme il l’a présenté: «Il est temps de mettre fin au mensonge.»

«Je propose qu’en tant que ville, nous retirions le nom boneless wings de nos menus et de nos cœurs», avait lancé Ander Christensen, qui était à la fois convaincant et farceur. «Nous vivons un mensonge depuis trop longtemps.»

Avec le Super Bowl LVII qui approche, nous retrouvons ce mensonge qui a été perpétré par — et généralement avec l’approbation des — consommateurs américains de poulet à travers le pays: une aile de poulet sans os n’est pas une aile du tout.

Vous le saviez probablement déjà, mais force est de constater qu’un bon nombre d’Américains l’ignorent. Ces petits morceaux de viande, aussi délicieux qu’ils puissent être, offrent une opportunité de jeter un regard sur la manière dont les choses sont présentées, sur le fait que les gens les croient, et aussi, si tout ça importe à quelqu’un qui n’est pas un poulet.

Ce week-end, selon le National Chicken Council, les Américains consommeront 1,45 milliard d’ailes de poulet. Si vous comptiez plonger dans le sujet des ailes qui n’en sont pas, le moment est bien choisi.

L’univers culinaire est plein de ces petits imposteurs — des choses que nous mangeons qui se prennent pour d'autres choses.

Le surimi est un poisson qui devient du crabe ou du homard pour plusieurs, et est la vedette des rouleaux californiens. Les carottes sont coupées puis polies jusqu’à ce que les bouts soient ronds et lisses, devenant ainsi des bébés carottes. Le Impossible Burger est fait à base de plantes et comporte plusieurs caractéristiques de la viande.

Ce qui explique partiellement la montée des ailes de poulet sans os: l’argent. Dans les dernières années, avec le prix du poulet à la hausse, cette alternative est devenue plus financièrement valable. Le prix moyen d’une livre d’ailes de poulet sans os est de 4,99 dollars américains, alors que coût d’une livre d’ailes de poulet est de 8,38 dollars, selon le vice-président aux communications du National Chicken Council, Tom Super.

«Alors que plusieurs consommateurs disent qu’il faut un os avec l’aile pour lui donner un goût spécial, le succès de l’aile sans os a démontré qu’il y a amplement de soupers à l’aile sans os», a ajouté Super.

«Vous l’associez avec le Super Bowl, les Fêtes et le plaisir, et voilà, vous transformez la perception du produit», explique Christopher Kimball, le fondateur de Christopher Kimball’s Milk Street, une publication éducative sur la nourriture.

«La plupart des gens n’ont aucune idée d’où ça vient,. Vous pouvez montrer du doigt les entreprises alimentaires [pour cela].» - Christopher Kimball, fondateur de Christopher Kimball's Milk Street

Voici une raison: se pourrait-il qu’une partie de la société accepte les choses malgré le fait qu’elles sont autre chose? Est-ce une chose avec laquelle un pays comme les États-Unis a de la difficulté, particulièrement à travers des années tumultueuses de désinformation?

«Ce n’est pas faux, mais mentons-nous aux consommateurs?» s’interroge Matthew Read, qui enseigne la publicité au Le Moyne College à Syracuse, New York.

«L’aile est passée d’une partie du poulet à quelque chose que tu peux simplement apprécier avec de la sauce et manger avec les mains», ajoute-t-il.

Qu'elle soit coupée d’un oiseau ou pas, l’aile de poulet sans os a pris sa place. Le National Chicken Council, qui donne le crédit de l’invention à la chaîne alimentaire Buffalo Wild Wings, a demandé aux consommateurs d’ailes leur préférence en 2018. Près de 40% d’entre eux faisaient partie de team boneless.

Christensen mène sa quête de la vérité sur l’aile de poulet depuis des années. Cette quête a commencé alors qu’il était à l’université. Avec ses amis, il fréquentait des restaurants d’ailes deux à trois fois par semaine. Il a observé la grande quantité d’ailes sans os qui étaient commandées sans aucune compréhension de ce qu’elles étaient. Une cause semi-humoristique est alors née.

«Je regarde autour de moi et je me demande: “Pourquoi tout le monde s’en fiche?”» a-t-il lancé en entrevue.

Il a produit des sondages pseudoformels, demandant à plusieurs leurs habitudes en ailes de poulet. «Une grande majorité de personnes ne sait pas. Plusieurs pensent que c’est une partie de l’aile. D’autres pensent que ça vient de la cuisse. Une petite partie a réalisé qu’il s’agissait d’une partie de la poitrine», a-t-il rapporté.

La définition de l'aile de poulet sans os... bat de l'aile

La définition même du mot «aile» pourrait-elle être changée? Plusieurs établissements offrant des ailes de poulet offrent également des ailes au chou-fleur en guise d’alternative, dont la seule relation avec une vraie aile est la sauce.

«Notre idée de ce qu’est une aile de poulet nous vient de ce qu’on nous dit qu’on mange», dit Alexandra Plakias, professeure au Hamilton College de New York et autrice de Thinking Through Food: A Philosphical Introduction.

«Ce type de mini-mensonge qui semble insignifiant peut avoir l’effet de normaliser la manipulation, dit Plakias. Est-ce qu’une aile est un membre d’oiseau? Ou est-ce que c’est plutôt une sorte de sauce? Et cette ambigüité est là où l’on ouvre la porte au mensonge».

Peut-être que le langage évolue, mais plusieurs sont sceptiques.

«Personnellement, je ne pense pas que ça importe. Je veux savoir exactement ce que je commande et ce qui est dans ma nourriture», soutient Nathalie Visconti, 20 ans, une étudiante de Penn State University qui se déclare enthousiaste amateure de l’aile «traditionnelle».

Christensen promet de porter cette cause et de devenir le «premier lobby de l’aile de poulet au monde». Ses efforts ont attiré des regards sceptiques de la droite et de la gauche, l’accusant de porter un message plus politique qu’il n’y prétend. Mais il insiste que sa quête est uniquement culinaire.

«Honnêtement, je fais ça uniquement pour les ailes de poulet. J’ai seulement un cheval de bataille, et c’est le mien.»