Le milieu de terrain du CF Montréal Ariel Lassiter a été sélectionné par l’équipe nationale du Costa Rica, a annoncé l'équipe montréalaise lundi.

Lassiter rejoindra le Costa Rica pour participer aux séances d'entraînement à compter dès lundi. Il affrontera ensuite le Salvador le 2 février à l'Estadio Nacional du Costa Rica, à San José.

Les Costaricains se préparent actuellement pour leur match de qualification de la Copa América, où ils affronteront le Honduras le 23 mars.

Le joueur originaire de Turrialba, au Costa Rica, a disputé son premier match pour 'Los Ticos' le 23 mars 2019. Lassiter totalise 17 sélections pour son pays et a récolté un but et une passe décisive.