Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, demeure inébranlable face à la grogne provoquée par le traitement réservé par le gouvernement libéral aux vétérans malades et blessés — et même à un appel à sa démission.

M. MacAulay a déclaré en entrevue avec La Presse Canadienne qu'Ottawa faisait des progrès sur plusieurs fronts lorsqu'il s'agit de fournir un soutien plus adéquat et plus rapide aux vétérans qui ont besoin de soutien.



Il évoque notamment l'embauche de centaines d'employés temporaires et l'attribution d'un nouveau contrat de 570 millions $ à un organisme externe pour fournir des services de réadaptation aux anciens combattants.

Mais ce contrat a suscité la colère du Syndicat des employés des Anciens Combattants, qui a récemment demandé au premier ministre Justin Trudeau de démettre M. MacAulay de ses fonctions.

De nombreux anciens combattants et leurs défenseurs dénoncent également le gouvernement pour les longs délais et les arriérés de traitement des demandes, et pour les pénuries de personnel au ministère.

M. MacAulay indique qu'il n'a pas l'intention de démissionner et que le gouvernement continuera de travailler pour s'assurer que les anciens combattants obtiennent le soutien et les prestations dont ils ont besoin.