Les autorités musulmanes d'Arabie saoudite et de plusieurs autres pays du Moyen-Orient ont déclaré que le mois de jeûne du ramadan de cette année commencerait jeudi en raison de l'observation attendue du croissant de lune.

Des religieux de toute la région ont déclaré que la lune n'était pas visible mardi soir, ce qui signifie qu'elle apparaîtra presque certainement le lendemain soir, annonçant le début de l'observance du ramadan.

Pendant le ramadan, les musulmans s'abstiennent de manger, de boire, de fumer et d'avoir des rapports sexuels du lever au coucher du soleil. Même une petite gorgée d'eau ou une bouffée de fumée suffit pour invalider le jeûne. Le soir, famille et amis se retrouvent et festoient dans une ambiance festive.

Le jeûne vise à rapprocher les fidèles de Dieu et à leur rappeler la souffrance des pauvres. Les musulmans sont censés observer strictement les prières quotidiennes et s'engager dans une contemplation religieuse accrue. Ils sont également invités à s'abstenir de commérages, de batailles ou de jurons pendant le mois sacré.

Le jeûne est l'un des cinq piliers de l'islam et est obligatoire pour tous les musulmans en bonne santé. Mais il existe des exemptions pour les personnes malades et pour les femmes enceintes ou qui allaitent. On ne s'attend pas à ce que les jeunes enfants jeûnent.

L'Islam suit un calendrier lunaire, donc le ramadan commence environ une semaine et demie plus tôt chaque année. À la fin du ramadan, les musulmans célèbrent la joyeuse fête de l'Aïd al-Fitr, lorsque les enfants reçoivent souvent de nouveaux vêtements et des cadeaux.