Le Monument national sur les pensionnats autochtones sera érigé sur le flanc ouest de la Colline du Parlement, à Ottawa.

«Le Monument national sur les pensionnats autochtones sera un lieu de rassemblement où les Autochtones et l'ensemble de la population canadienne pourront se rendre pour honorer les survivants et tous les enfants qu'ont perdus les familles et les communautés concernées», peut-on lire dans un communiqué acheminé aux médias.

Le site retenu pourra donc accueillir des cérémonies, des commémorations et des activités spéciales.

Un important consensus

Le choix du site pour ériger le Monument national sur les pensionnats autochones - site qui se trouve sur le Territoire algonquin traditionnel non cédé - a fait l'objet d'un consensus avec la nation algonquine Anishinabeg et des survivants des pensionnats autochtones. Ce consensus est une première pour un monument situé sur la Colline du Parlement.

«Il n'y a pas de meilleur endroit que la capitale nationale pour rassembler la population et les visiteurs afin d'honorer les personnes qui ont souffert et celles qui ont perdu la vie à cause des pensionnats autochtones.» - Eugene Arcand, un survivant cri.

Le site a par ailleurs été béni mardi par des Aînés lors d'une cérémonie spéciale en présence notamment du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et de la gouverneure générale, Mary Simon.

« Nous avons pris grand soin de sélectionner un emplacement de choix, à la hauteur du monument national qui sera dédié aux survivants des pensionnats autochtones et aux personnes qui ne sont jamais retournées chez elles. Nous espérons que ce site sur la Colline du Parlement attirera les visiteurs de partout sur la planète pour qu'ils en apprennent plus sur notre histoire et sur les traitements endurés par les Autochtones qui ont fréquenté ces établissements.» - Jimmy Durocher, survivant métis

En avril 2022, un comité directeur dirigé par des survivants a été créé pour superviser le projet de monument jusqu'à son achèvement.