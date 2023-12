Les internautes et le comité d'experts du dictionnaire Oxford se sont prononcés...

Le mot de l'année 2023 est «Rizz».

Ce sont 32 000 internautes qui ont participé au vote pour élire le mot qui a marqué la dernière année.

Selon le dictionnaire anglais, le mot «Rizz» est un terme utilisé principalement par les jeunes de la génération Z, donc ceux nés entre 1997 et 2021.

Il désigne «le style, le charme, le charisme, l'habileté à attirer un partenaire romantique ou sexuel». Le terme est le diminutif de charisme (charisma en anglais) et a été grandement employé par les jeunes dans les 12 derniers mois.

L'emploi de «Rizz» est comparé à un «fridge» pour un réfrigérateur ou bien à «flu» pour l'influenza afin de désigner le virus de la grippe ou du rhume.

Toujours d'après le dictionnaire Oxford, le mot «Rizz» a été choisi parce qu'il marque une «ère où l'attention est tourné vers le paraître, tant professionnellement que personnellement».

Même s'il s'agit d'un nom, il peut d'ailleurs être utilisé comme un verbe au sens «d'attirer, séduire» une personne.

Mots finalistes

Parim les autres mots qui ont été élus parmi les plus populaires en 2023 selon le dictionnaire anglais Oxford, il y a le mot «Swiftie».

Ce mot désigne bien évidemment l'enthousiame est amateur de la chanteuse Taylor Swift qui a défrayée la manchette à plusieurs reprises en 2023.

Les mots «beige flag (drapeau beige)» pour désigner pour un trait de caractère ennuyeux d'un potentiel partenaire et «désinfluencer» (de-influencing) pour décourager les gens à acheter des produits souvent inutiles par l'entremise des réseaux sociaux, par exemple ont aussi été mentionnés par les internautes

Rappelons qu'à l’ère des «deepfakes» et de la post-vérité et alors que l’intelligence artificielle se développe et qu’Elon Musk a transformé Twitter en X, Merriam-Webster a dévoilé son mot de l'année 2023 qui est bien dans l'air du temps: «authentique» («authentic»).

Avec des informations de l'Associated Press