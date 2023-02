La police néerlandaise enquête sur un coup d'éclat survenu au musée de la maison d'Anne Frank à Amsterdam, pendant lequel un message antisémite a été projeté sur le mur de l'établissement.

Les mots «"Ann" Frank a inventé le stylo à bille» ont été affichés plusieurs minutes sur l'immeuble où la famille de la jeune fille s'est cachée pendant l'Holocauste. Le message fait référence à une théorie du complot antisémite, selon laquelle le célèbre journal d'Anne Frank est un faux.

La maison du 17e siècle est maintenant un musée qui raconte la courte vie d'Anne Frank. Environ un million de visiteurs s'y rendent annuellement.

Le premier ministre néerlandais Mark Rutte a condamné l'incident «répréhensible», affirmant qu'il ne «fallait jamais accepter» de tels gestes.

Le ministre de la Justice, Dilan Yesilgöz-Zegerius, a cité l'incident pour exhorter le Parlement à approuver un projet de loi en instance interdisant explicitement la négation de l'Holocauste. La loi proposée faciliterait les poursuites concernant l'incident d'Amsterdam, qui relève actuellement d'une loi sur les déclarations discriminatoires à l'encontre des groupes minoritaires.

La police d'Amsterdam a annoncé qu'elle enquêtait sur l'incident.

À lire également:

«Nous en avons été informés et nos détectives enquêtent», a déclaré le porte-parole Rob van der Veen à l'AP.

Le texte a été projeté depuis un véhicule de l'autre côté du canal et a été remarqué par des agents de sécurité, qui ont contacté la police. Un enregistrement du coup d'éclat a été publié sur une chaîne Telegram antisémite.

Anne Frank a tenu un journal de sa vie sous l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand, en tant que juive, elle était en danger constant. Même si elle a été arrêtée avec sa famille en 1944 et envoyée dans un camp de concentration nazi, où elle est morte, le journal a survécu et est devenu l'un des livres les plus célèbres au monde.

Selon le haut responsable néerlandais de la lutte contre l'antisémitisme, Eddo Verdoner, plusieurs pages écrites au stylo à bille ont été trouvées parmi les papiers d'Anne Frank dans les années 1980. Ce type de stylo n'a été introduit aux Pays-Bas qu'après la Seconde Guerre mondiale, et les négationnistes ont affirmé que cela prouve que son journal, publié par son père après la guerre, est un faux. Cependant, les chercheurs ont conclu que les pages avaient été laissées accidentellement dans le journal dans les années 1960.

M. Verdoner a dit à l'AP que l'incident était «un acte méprisable qui tente de jeter des doutes sur les expériences des témoins de l'Holocauste».