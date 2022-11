Le musicien du célèbre groupe Offenbach, John McGale, a perdu la vie dans un tragique accident de la route, survenu à Lacolle en Montérégie ce week-end, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ) à Noovo Info.

La famille a été informée du décès de l’ancien compositeur et guitariste, d'abord rapporté par le média Canada français.

Au volant de son véhicule, M. McGale a fait une embardée sur la montée Odelltown et en a perdu le contrôle avant d’entrer en collision avec un arbre. La voiture a pris feu.



La police a eu recours à des pinces de désincarcération pour extirper la victime de son véhicule. Il était seul à bord. Il a été transporté à l’hôpital, où le décès de l’ancien collaborateur de feu Gerry Boulet a été constaté.

La SQ n’avait pas encore de détails sur la cause de l’accident au moment d’écrire ces lignes.

Une grande carrière

À la suite du départ de Michel Lamothe et de Roger Belval, l’Ontarien rejoint Offenbach à la guitare en 1978 et participera à la publication de l’un des plus grands albums de l’histoire du groupe, Traversion, comportant plusieurs succès tels que Ayoye, Je chante comme un coyote et Mes blues passent pu dans porte. Cet opus permet à Offenbach de remporter le Félix de l’album rock de l’année au tout premier gala de l’ADISQ.

Lors des années 1980, McGale parvient à composer plusieurs chansons et Offenbach publie son deuxième album anglophone, Rock Bottom. En 1982, il continue à s’imposer au sein du groupe en composant la majorité des chansons de l’album Tonnedebrick.

Après la séparation d’Offenbach en 1986, le guitariste demeure avec le chanteur Breen LeBoeuf et formera le Buzz Band en compagnie de Jerry Mercer.

Au cours de sa carrière, John McGale a collaboré avec plusieurs vedettes du milieu artistique, dont Éric Lapointe, Isabelle Boulay et Martin Deschamps.

Un décès qui fait réagir

Plusieurs vedettes du milieu artistique ont pleuré la mort du musicien, lundi, dont l'artiste montréalais Jonas.

«Non seulement j’ai joué le rôle de John dans le film "Gerry", mais je le considère aussi un chum et une personne qui a beaucoup contribué à la scène musicale de Montréal et du Québec. Que sa mémoire vive à travers sa musique. Repose en paix mon ami», a écrit Jonas via son compte Facebook.

 



Note de la rédaction: le titre initial de cet article identifiait John McGale comme cofondateur d'Offenbach, ce qui n'est pas le cas. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.