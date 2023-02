L'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail de Statistique Canada indique que le nombre d'employés salariés, c'est-à-dire recevant une rémunération ou des avantages sociaux de leur employeur, a progressé de 0,5% en décembre dernier, soit une hausse de 91 400.



L'organisme fédéral précise que les augmentations les plus marquées ont été enregistrées en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique.



De septembre 2022 à décembre dernier, Statistique Canada compile une hausse de 1,4% du nombre d'employés au Canada pour un total de 240 600.

À lire également :

Des gains pour la santé

Dans le secteur des services, en hausse de 0,5%, les augmentations les plus marquées se retrouvent dans les soins de santé et l'assistance sociale ainsi que dans la finance et les assurances.

«Depuis janvier 2021, l'emploi salarié dans les soins de santé et l'assistance sociale a enregistré une augmentation totale de 190 600 (+9,2 %)», indique-t-on dans un communiqué de Statistique Canada.

Les hausses de l'emploi salarié observées en décembre 2022 dans ce secteur sont survenues dans sept provinces, en particulier au Québec (+8 800), en Ontario (+5 600), en Colombie-Britannique (+4 600) et en Alberta (+3 800).

«À l'échelle nationale, des augmentations de l'emploi salarié en décembre ont été observées dans 15 des 18 industries dans le secteur. La plus forte hausse est survenue dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux de soins chirurgicaux, suivis des centres de soins ambulatoires et des services individuels et familiaux», précise-t-on.

Statistique Canada note toutefois une diminution du nombre d'employés dans le secteur du commerce du gros, dans l'industrie de l'information et dans l'industrie culturelle.

La construction, toujours populaire

Parallèlement, l'emploi salarié dans le secteur des biens a augmenté de 0,4 % en décembre, et la construction, avec l'ajout de 11 500 employés, a été à l'origine de la majeure partie de la hausse, selon l'organisme fédéral.

«En décembre, l'Ontario et l'Alberta ont enregistré la plus forte augmentation mensuelle dans la construction», précise Statistique Canada.

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse du nombre d'employés salariés en construction selon l'organisme fédéral, dont la construction de routes, de rues et de ponts, aux entrepreneurs en travaux de fondations, de structure, et d'extérieur de bâtiment et aux entrepreneurs en installation d'équipements techniques.

«La construction résidentielle est la seule industrie qui a enregistré une baisse d'un mois à l'autre en décembre, et celle-ci a coïncidé avec la diminution de 2,1 % de l'investissement en construction de bâtiments survenue au cours du même mois.

À lire également: L'économie canadienne a ajouté 150 000 emplois en janvier

Et les salaires ?

Par rapport à un an plus tôt, la rémunération hebdomadaire moyenne a progressé de 3,4 % pour atteindre 1 174 $ en décembre, selon Statistique Canada.

En décembre dernier, le Québec affichait une rémunération hebdomadaire moyenne de 1 130$, une hausse de 4,5% par rapport au même moment en 2021.

Ceci dit, Terre-Neuve-et-Labrador (+6,7 % pour atteindre 1 177 $) a affiché la plus forte augmentation proportionnelle de la rémunération hebdomadaire moyenne en décembre, suivie du Nouveau-Brunswick (+4,6 % pour atteindre 1 078 $).

La croissance de la rémunération hebdomadaire moyenne peut s'expliquer par divers facteurs selon Statistique Canada, «y compris les variations des salaires et les changements dans la composition de l'emploi et les heures travaillées.»

Le nombre de postes vacants stable

En décembre, le nombre total de postes vacants (848 800) a peu varié par rapport à novembre (849 200), selon les données de Statistique Canada.

«Les baisses du nombre de postes vacants observées dans le transport et l'entreposage (-11 700) ainsi que dans la finance et les assurances (-5 700) ont été contrebalancées par la hausse enregistrée dans les soins de santé et l'assistance sociale (+18 200), où le nombre de postes vacants s'est redressé après avoir diminué en novembre», peut-on lire dans les détails de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail de Statistique Canada.

Parallèlement, le nombre de postes vacants est demeuré stable dans 14 des 20 secteurs, y compris les services d'hébergement et de restauration; le commerce de détail; la construction; la fabrication ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques.