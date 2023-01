Le nombre de dossiers d'insolvabilité de consommateurs a augmenté de 16,3 % en novembre 2022 par rapport au même mois l'année précédente, pendant que celui pour les insolvabilités d'entreprises a augmenté de 58,3 %, a indiqué jeudi le Bureau du surintendant des faillites du Canada.

Pour la période de 12 mois close le 30 novembre dernier, le nombre de dossiers d'insolvabilité de consommateurs a augmenté de 9,5 % par rapport à l'année précédente, et celui de dossiers d'insolvabilité d'entreprises a avancé de 37,8 %.

Le nombre total de dossiers d'insolvabilité en novembre 2022 a augmenté de 7,3 % d'un mois à l'autre et de 17,5 % d'une année à l'autre, a ajouté le bureau.

L'augmentation du nombre de dossiers d'insolvabilité de consommateurs pour la période de 12 mois est attribuable à la croissance du nombre de propositions de consommateurs, qui sont moins graves que les faillites. Il a augmenté de 18,9 % et représentait les trois quarts de tous les dossiers d'insolvabilité de consommateurs.

Les secteurs qui ont connu les plus fortes augmentations de dossiers d'insolvabilité au cours de l'année sont ceux des services d’hébergement et de restauration et de la construction.

L'industrie de l’extraction minière et de l'extraction de pétrole et de gaz naturel et celle de la finance et des assurances ont enregistré les plus fortes baisses.