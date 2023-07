La situation demeure difficile dans la forêt boréale, mais s’améliore tout de même alors que l’Abitibi-Témiscamingue est confrontée à une vague de chaleur.

Le nombre d’incendies dans la zone intensive a diminué, pour se situer à 67, dont trois sont hors de contrôle, tous dans le secteur entourant Mistissini. Le nombre d’incendies est toutefois légèrement en hausse en zone nordique, où l’on dénombre 44 brasiers.

Les interdictions d’aller en forêt ou de faire des feux à ciel ouvert ont d’ailleurs été levées dans plusieurs secteurs, mais demeurent en vigueur dans le secteur de Normétal en Abitibi-Ouest. Les interdictions sont aussi toujours en place dans de vastes étendues du Nord-du-Québec, notamment autour de Lebel-sur-Quévillon et Mistissini.

Aucune alerte de smog n'est en vigueur au Québec, mais des avis de mauvaise qualité de l’air touchent plusieurs secteurs du Nord-du-Québec et de la Jamesie.

Environnement Canada a par ailleurs émis un bulletin météorologique spécial pour l’Abitibi et le Témiscamingue, où «un épisode de chaleur est prévu de lundi à mercredi alors que les températures maximales seront près ou dépasseront 30 degrés Celsius». L’agence fédérale ajoute que les nuits resteront chaudes avec des minimums entre 16 et 20 degrés Celsius. Des températures plus fraîches sont attendues pour jeudi.