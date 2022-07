Ce sont 4,4 millions de personnes qui vivaient seules en 2021 au Canada, et c’est au Québec que l’on retrouve le plus d’adultes qui vivent solos.

Ainsi, 19 % de tous les ménages constitués d’une seule personne se retrouvent ici, selon des données publiées mercredi par Statistique Canada. Le Nunavut est la province où l’on retrouve la plus faible proportion avec 8 %.

Les données démontrent que 15 % des adultes «âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés». À titre de comparatif, ce sont 1,7 million de Canadiens qui vivaient seuls en 1981. «La proportion de personnes de 35 à 44 ans vivant seuls a doublé de 1981 (5 %) à 2021 (10 %)», fait-on savoir.

Statistique Canada indique toutefois que la prévalence des ménages composés d’une seule personne est «relativement faible» d’un point de vue international. Ces derniers représentaient, l’an passé, 3 ménages sur 10, soit 29,3 % à l’échelle du pays.

Les femmes âgées de 65 ans et plus qui vivent en solo a diminué. Cette tendance s’explique en raison de la plus grande espérance de vie au pays.

Pour les jeunes adultes qui vivent avec leurs parents, la proportion est demeurée inchangée de 2016 à 2021 avec 35 %.

La colocation a la cote

Seuls les ménages constitués de colocataires sont le type qui a connu la croissance la plus importante. Ainsi, le nombre de ménages constitués de colocs a connu une augmentation de 54 % lors des 20 dernières années. Ces derniers ne constituent que 4 % des ménages d’un océan à l’autre.

En ce qui concerne les personnes dans la vingtaine et au début de la trentaine, 15% d’entre eux vivaient avec des colocataires lors du recensement. «Il s'agit du mode de vie qui a connu la croissance la plus forte pour ce groupe d'âge de 2016 à 2021», affirme-t-on.