L'été est la saison des feux de forêt dans le sud de l'Europe, mais cette année, le nord du continent est également menacé, avec des alertes en vigueur de l'Écosse aux pays nordiques et baltes.

Le manque de pluie et la hausse des températures ont provoqué une sécheresse dangereuse dans la région, ce qui fait craindre une répétition de l'été 2018, au cours duquel d'importants incendies de forêt avaient ravagé la Suède en particulier.

De petits incendies brûlent déjà en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande et en Écosse, et les experts craignent que la situation ne s'aggrave si des précipitations importantes ne surviennent pas dans les semaines à venir.

Contrairement aux pays méditerranéens baignés de soleil, qui doivent faire face à des incendies de forêt chaque été, le phénomène est rare dans les pays d'Europe du Nord, où les étés sont normalement frais et humides.

«Ces pays sont relativement peu confrontés aux problèmes de sécheresse, a déclaré Niclas Hjerdt, le responsable des prévisions hydrologiques à l'agence météorologique suédoise SMHI. Nous avons généralement un excès d'eau ici en Europe du Nord et en Scandinavie. Il n'y a donc pas de connaissances historiques sur la manière de gérer les situations de sécheresse, comme c'est le cas dans les pays plus au sud de l'Europe.»

Le SMHI indique que le sud de la Suède a reçu très peu de pluie en mai et pas une seule goutte jusqu'à présent en juin, laissant le sol exceptionnellement sec. L'agence prévient que le risque d'incendies de forêt est désormais «extrêmement élevé» dans la moitié sud du pays, y compris dans la région de Stockholm; même si des précipitations sont prévues ce week-end, elles ne devraient pas avoir d'impact significatif, a estimé M. Hjerdt.

Dans la Finlande voisine, l'Institut météorologique finlandais a mis en garde cette semaine contre un terrain sec et un «risque élevé» d'incendies de forêt dans la majeure partie du pays, avec un «risque très élevé» dans le sud-ouest de la Finlande et dans les îles Aaland de la mer Baltique. La Suède et la Finlande sont toutes deux principalement recouvertes de forêts.

Des alertes similaires ont été lancées en Norvège, au Danemark et dans les pays baltes, tandis que l'Écosse a lancé sa quatrième alerte aux feux de forêt en trois semaines. Les feux de camp sont interdits ou déconseillés dans les zones touchées.

Selon les experts, la sécheresse pourrait être liée au passage de La Niña à El Niño dans le Pacifique, qui modifie les conditions météorologiques dans le monde entier et entraîne souvent des étés secs dans le nord de l'Europe.

M. Hjerdt a souligné qu'il était trop tôt pour établir un lien avec le changement climatique, mais il a ajouté qu'en général, le réchauffement du climat rendait la région nordique plus vulnérable aux incendies de forêt en allongeant les étés et en raccourcissant les hivers, prolongeant ainsi la saison «végétative» au cours de laquelle la plupart des précipitations s'évaporent ou transpirent au lieu de s'enfoncer plus profondément dans le sol.

Les températures se réchauffent dans la région et devraient atteindre 30 degrés Celsius dans les prochains jours en Finlande, ce qui est rare pour un pays situé à cheval sur le cercle polaire arctique.

«La vague de chaleur peut rester en surface la semaine prochaine et s'étendre jusqu'à la Laponie», a expliqué le météorologue de l'institut finlandais Tuomo Bergman, en référence à la région la plus septentrionale de la Finlande. Aucune pluie importante n'est attendue en Finlande jusqu'à la Saint-Jean, le 24 juin, a-t-il ajouté, date à laquelle les feux de joie traditionnels seront interdits.

Le ministre danois de l'Agriculture, Jacob Jensen, a admis que «la sécheresse a déjà eu un impact majeur sur notre agriculture au cours des dernières semaines, et avec la perspective d'un été sans pluie, nous devrons avoir un plan clair sur la façon dont nous pouvons aider l'agriculture de la meilleure façon possible».

La Fédération des agriculteurs suédois a déclaré que la sécheresse avait déjà affecté les cultures de prairies et qu'elle pourrait avoir un impact sur les céréales.

«S'il ne pleut pas bientôt, les récoltes futures en souffriront», a prévenu le groupe industriel dans un communiqué. Il a noté qu'en raison de l'été chaud et sec de 2018, l'industrie a perdu la quasi-totalité de la récolte de céréales pour un coût d'environ 1,2 milliard $ US.

À l'échelle mondiale, le mois de mai a été le deuxième mois de mai le plus chaud jamais enregistré, selon le service Copernicus Climate Change de la Commission européenne, avec des températures particulièrement élevées au Canada et dans le nord des États-Unis. Le Canada a connu d'importants incendies de forêt qui ont propagé une brume sèche dangereuse jusqu'aux États-Unis.

En Europe, le mois de mai a été plus sec que la moyenne dans le sud de la Scandinavie, les pays baltes et l'ouest de la Russie, selon Copernicus. Au même moment, la plupart des pays d'Europe du Sud, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, ont connu des conditions plus humides que la moyenne, avec de graves inondations dans le nord de l'Italie.

Certaines parties des Balkans subissent actuellement de lourdes inondations causées par des pluies fortes et persistantes. Des autoroutes et des routes ont été fermées en Serbie et au Monténégro en raison de glissements de terrain, certains ponts se sont effondrés et des centaines de personnes ont été sauvées de maisons et de voitures inondées.

Le sud-ouest de l'Europe a été beaucoup plus sec. En Espagne, le printemps a été le plus chaud ― et le deuxième plus sec ― jamais enregistré dans le pays. Cette situation a favorisé l'éclosion d'incendies de forêt au début de l'année et nécessité des restrictions d'eau pour l'agriculture, l'industrie et le remplissage des piscines privées dans les régions les plus touchées.

En France métropolitaine, les ressources en eau subissent encore les effets de la sécheresse de l'été dernier, les deux tiers des nappes phréatiques nationales se situant en dessous des niveaux normaux. Des incendies de forêt localisés ont éclaté dans certaines régions de France, notamment en Lorraine et dans les Vosges, où les chaleurs extrêmes et les incendies de forêt sont rares.

En 2018, la Suède a connu les pires feux de forêt de son histoire moderne au cours d'un été exceptionnellement sec et chaud. Les flammes ont également touché le Danemark, la Finlande et la Norvège.

«Nous sommes actuellement dans une situation grave, elle est similaire à celle qui prévalait avant l'été 2018», a estimé jeudi le ministre suédois de la Défense civile, Carl-Oskar Bohlin, ajoutant que des unités aéroportées de lutte contre les incendies étaient en attente.