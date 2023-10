Le principal dirigeant de Via Rail affirme que le gouvernement du Canada doit envisager la mise en place d’une charte des droits des passagers comparable à celle actuellement en vigueur pour les voyageurs aériens.

Dans une entrevue, le président directeur-général de Via Rail, Mario Péloquin, soutient que le gouvernement fédéral devrait s'orienter vers une charte qui garantirait notamment aux passagers des trains une compensation pour les longs retards.

Si la raison de la perturbation survient sur l'un des deux principaux chemins de fer de marchandises du Canada, sur lesquels les trains Via circulent, ce sont eux qui devraient payer, ce qui encouragerait davantage le bon fonctionnement, selon M. Péloquin. Il réclame aussi des règles qui donneraient aux trains de passagers de la société d'État la priorité formelle sur les trains de marchandises, un privilège dont bénéficient les voitures du transporteur ferroviaire de passagers Amtrak aux États-Unis.

L'ancien ministre des Transports, Omar Alghabra, a déclaré l’été dernier qu'il étudiait des mesures visant à améliorer l'expérience des voyageurs face aux performances de Via Rail, notamment par le biais d'une déclaration des droits.

Lors du trimestre qui a pris fin le 30 juin dernier, 62 % des trains de Via Rail sont arrivés à l'heure, une amélioration par rapport à la proportion de 53 % observée un an plus tôt.

Le portefeuille des Transports au gouvernement du Canada est maintenant détenu par un député de Montréal, Pablo Rodriguez.

Mario Péloquin a accédé au poste le plus élevé chez Via Rail en juin dernier.