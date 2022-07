Ce n’est pas un secret, les Canadiens sont quotidiennement inondés de courriels, de textos et d’appels téléphoniques frauduleux.

Les fraudeurs prétendant être des employés des grandes banques canadiennes ne datent pas d’hier. Mais ces criminels ont trouvé un nouveau stratagème impliquant des cartes de crédit. Une fraude dont une bonne partie de la population n’est pas encore au courant.

Ce texte est une traduction d’un article de CTV News.

Le journaliste de CTV News Pat Foran a récemment reçu un appel inattendu d’une personne lui annonçant qu’il pourrait obtenir un taux d’intérêt de 0% sur toutes ses cartes de crédit pour une durée de trois ans.

À lire également:

Voici comment s’est déroulé l’appel de deux minutes et 26 secondes, qui a pris fin lorsque le fraudeur s’est frustré et a raccroché.

À voir: Un concessionnaire automobile se tire indemne d'une fraude sans la police

Dialogue de la tentative de fraude

Fraudeur: «Bonjour, j’appelle en tant que représentant de Visa avec une offre spéciale pour nos clients.»

Foran: «Je ne comprends pas. Pourquoi m’appelez-vous?»

Fraudeur: «En raison de votre historique de paiement et votre bonne cote de crédit, vous êtes parmi les candidats qualifiés pour profiter bénéficier d’un taux d’intérêt de 0% sur vos cartes de crédit actuelles pour les trois prochaines années.»

Foran: «Donc, je ne paierais aucun intérêt sur mes cartes de crédit pendant trois ans?»

Fraudeur: «Oui, monsieur! Pour les trois prochaines années.»

Foran: «Wow, c’est génial! Ok, que dois-je faire?»

Fraudeur: «Alors, après avoir obtenu la promotion de 0% d’intérêt, votre responsabilité est de continuer à payer vos factures à temps, comme vous le faites actuellement.»

Foran: «D’accord.»

Fraudeur: «Donc, pour la prochaine étape, ce que je vais faire, je vais continuer et sortir le relevé de facturation le plus récent pour vous. Je vous ferais savoir le solde actuel que vous devez, le dernier paiement que vous avez effectué et le taux d’intérêt que vous payez en ce moment. Après cela, je complèterais votre profil pour obtenir le 0% d’intérêt. Pour pouvoir faire tout cela, j’aurais d'abord besoin de vos numéros de votre carte. Pouvez-vous me les confirmer?»

Foran: «Ok, mais c’est vous qui m’appelez. Pourquoi je devrais vous donner les numéros de ma carte?»

Fraudeur: «J’ai toutes les informations dans ma banque de données sécurisées et protégées. En ce moment, l’appel est enregistré. La raison pour laquelle je vous demande les numéros de la carte de crédit est tout simplement pour confirmer que la carte n’est pas volée ou entre de mauvaises mains. Je ne vais pas vous demander des informations personnelles comme votre NIP, votre mot de passe, votre permis de conduire, rien de tout cela. Je ne veux pas perdre mon emploi, monsieur.»

Foran: «Mais vous voulez que je vous donne mon numéro de carte de crédit?»

Fraudeur: «Oui. Confirmez-moi les numéros de la carte afin que je puisse simplement aller de l’avant et vous retirer votre plus récent relevé. Après, je complèterais votre profil 0%»

Foran: «Donc, si je vous donne mes numéros de carte, j’obtiendrais vraiment 0% d’intérêt sur toutes mes cartes pendant trois ans?»

Fraudeur: «Oui, monsieur!»

Foran: «Wow, c’est super! Et vous êtes avec quelle compagnie?»

Fraudeur: «J’appelle du service à la clientèle de Visa, monsieur. Et cet appel promotionnel inclut seulement CIBC, Banque Scotia, Banque de Montréal et la Banque Royale du Canada.»

Foran: «Je ne suis avec aucune de ces banques…»

C’est à ce moment que le fraudeur a raccroché.

Des fraudes de plus en plus différentes

Rachel Jolicoeur, experte en gestion du risque de fraude chez Interac, a expliqué à CTV News Toronto que les criminels cherchent toujours de nouveaux moyens afin de prendre les gens au dépourvu pour obtenir leur carte de crédit, leurs informations bancaires et leurs autres informations personnelles.



Crédit photo: The Associated Press

«La fraude chez Interac et la fraude en général est constante, mais ce que nous constatons maintenant, c’est une augmentation de tous les types de fraudes», a révélé Mme Jolicoeur.

La directrice du département de fraude chez Interac affirme également que les voleurs vont aussi surveiller attentivement vos publications sur les réseaux sociaux pour en savoir le plus possible sur vous, car ils ont peut-être déjà des informations et cherchent une dernière chose pour voler votre identité.

«Les fraudeurs sont vraiment doués pour accumuler des informations et les assembler afin de créer un faux profil et ultimement, commettre un vol d’identité», a ajouté Mme Jolicoeur.

Selon Centre antifraude du Canada, les Canadiens ont perdu plus de 379 millions de dollars l’an dernier en raison d’une fraude et ont signalé 104 295 cas de fraude. On estime que seulement 5% des victimes signaleraient un cas de fraude.

En résumé, il est recommandé de ne jamais donner son numéro de carte de crédit, sa date d’expiration ainsi que son code de sécurité à une personne qui vous appelle et qui vous le demande. Dans tous les cas, il s’agit d’une fraude, alors raccrochez.