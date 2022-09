Le nouveau vaccin bivalent de Moderna sera disponible dès jeudi dans la grande majorité des centres de vaccination du Québec, a confirmé le directeur national de santé publique Luc Boileau mercredi.

Ce vaccin, approuvé la semaine dernière par Santé Canada, sera utilisé comme dose de rappel et cible tout particulièrement le sous-variant BA.1 d’Omicron.

La santé publique recommande d'aller chercher la dose de rappel afin de se préparer à une éventuelle hausse des cas cet automne. «Quand on va arriver dans une vague et que ça va se mettre à monter, courir après la vaccination à ce moment-là, c’est être à risque» a illustré M. Boileau, qui était accompagné par la Dre Caroline Quach-Thanh.

Le vaccin bivalent sera offert à tous, sauf aux moins de 30 ans, pour qui le vaccin de Pfizer est préférable. Toutefois, si une personne de moins de 30 ans tient à obtenir le vaccin bivalent et exprime un consentement éclairé, elle pourra le recevoir, a précisé la docteure Quach-Thanh.

On ignore encore ce qu'il adviendra des doses inutilisées de l'actuel vaccin contre la COVID-19 -- si elles pourront être offertes à des pays moins bien nantis, par exemple. Le docteur Boileau devrait avoir la réponse bientôt.

Le Dr Boileau a également affirmé que le nombre de personnes absentes dans le réseau de la santé est au plus bas depuis le début de l’année. Il s’agit d’un indicateur positif en ce qui concerne la situation épidémiologique, mentionne-t-on.

Les autorités ont également décidé de devancer de quelques semaines la campagne de vaccination contre l’influenza. Il sera donc possible d’obtenir son vaccin en même temps que celui contre la COVID-19. On estime qu’elle débutera «début octobre».

Dans plusieurs autres pays, les cas d’influenza ont augmenté plus tôt qu’à l’habitude. Le Québec souhaite donc agir avec prudence en devançant le début de sa campagne. — Louis-Philippe Bourdeau (@LouisPhilippeB) September 7, 2022

Sur les règles d’isolement lors d’une contamination à la COVID-19, le Dr Boileau a soutenu qu’il ne «voyait pas l’utilité» de réduire la période de cinq jours et désire avoir une «lecture complète de la chose» avant de procéder à un changement.

L’Ontario a abandonné la directive de cinq jours d’isolement demandant plutôt aux Ontariens de rester à la maison jusqu’à la fin de leurs symptômes. Au Québec, Dr Boileau confirme que des discussions sont en cours, mais pas de décision avant 2-3 semaines. — Louis-Philippe Bourdeau (@LouisPhilippeB) September 7, 2022

Rappelons que l’Ontario a modifié ses règlements d’isolement lors d’un diagnostic de COVID. Les personnes qui contractent le virus doivent désormais rester à la maison jusqu’à ce que leur fièvre disparaisse et que leurs symptômes se soient améliorés pendant au moins 24 heures.

Par ailleurs, il a aussi fait savoir que la campagne de vaccination contre l'influenza sera devancée de novembre à octobre, puisque les cas semblent se présenter de façon plus précoce dans les pays du Sud.

Les deux vaccins pourront être offerts en même temps, a précisé le Dr Boileau.

13 nouveaux décès

Le gouvernement du Québec a ajouté mercredi 13 décès à son bilan et fait état d'une hausse des hospitalisations liées à la COVID-19.

Le ministère de la Santé a signalé 13 nouveaux décès, mais aucun dans les 24 dernières heures. Douze décès sont survenus il y a entre deux et sept jours et un autre a eu lieu il y a plus de sept jours. Le total de décès s'élève à 16 433 depuis le début de la pandémie.

Il y avait 1635 hospitalisations, dont 555 en raison de la COVID-19, soit une augmentation de 78 par rapport à la veille. Il y avait 32 personnes aux soins intensifs, dont 15 en raison de la COVID-19, soit une diminution de deux par rapport à la veille.

Le ministère a signalé 924 nouveaux cas, bien que le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Du côté des travailleurs de la santé, 3457 étaient absents pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement, soit 268 travailleurs de plus que le bilan précédent.

Un total de 186 tests rapides ont été autodéclarés pour la journée de mardi, dont 157 positifs. Le total s'élève à 284 882 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 238 663 positifs.

Du côté de la vaccination, 16 919 doses administrées s'ajoutent, pour un total de 20 825 747 doses administrées au Québec.

Avec des informations de la Presse canadienne