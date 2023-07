Le gouvernement du Québec a annoncé mardi que le paiement minimum sur les cartes de crédit passera à 4% du solde à compter du 1er août prochain. Pour un solde de 1000$ avec un taux de crédit à 19,9%, cette hausse représente un versement additionnel de 5$ par mois.

Il s’agit d’une hausse d’un demi-point de pourcentage qui fait partie des mesures adoptées par le gouvernement libéral en 2017 pour combattre l’endettement des Québécois, rappelle l’administration Legault.



L’augmentation du paiement minimum des soldes de cartes de crédit se poursuivra jusqu’en 2025 pour atteindre 5%.

La hausse s’est amorcée en 2019, quand le paiement minimum du solde d’une carte de crédit s’élevait à 2%.

Exemples de frais de crédit rattachés à des soldes donnés avec un paiement minimum de 4%:

Pour un solde de 200$: frais de crédit de 44,92$, remboursement complet du solde en deux ans et un mois

Pour un solde de 1000$: frais de crédit de 606,72$, remboursement complet du solde en sept ans et deux mois

Pour un solde de 5000$: frais de crédit de 3439,30$, remboursement complet du solde en 13 ans et trois mois

Source: Office de la protection du consommateur

Rembourser en entier le solde de sa carte de crédit sur une base mensuelle n'entraîne aucuns frais de crédit.

Un citoyen qui a du mal à payer le solde de sa carte de crédit ou à faire le paiement minimum peut entrevoir ces difficultés comme un signal pour demander conseil aux services d'associations de consommateurs, recommande l'Office de la protection du consommateur.

Le crédit pour joindre les deux bouts

Québec annonce cette hausse du paiement minimum le même jour où Statistique Canada rapporte un ralentissement de l'inflation au pays, à 2,8% en juin 2023, ce qui place l'Indice des prix à la consommation (IPC) dans la fourchette cible de la Banque du Canada (BdC) pour la première fois en plus de deux ans. C'est cette cible que visait la BdC quand elle a amorcé son augmentation du taux directeur. Les hausses de taux d’intérêt visent à étouffer la demande dans l’économie en rendant l’emprunt plus coûteux pour les consommateurs et les entreprises.

Mais pour l'instant, la baisse de l’inflation des derniers mois demeure «artificielle», selon Gilles Rivard, syndic autorisé en insolvabilité chez Jean Fortin & Associés.

La dette combinée des Canadiens a atteint un record pour au début de 2023, atteignant 2320 milliards $, selon les données. TransUnion.

De nombreux Canadiens se sont tournés vers le crédit pour atténuer les pressions financières en cette période où le coût de la vie augmente avec la forte inflation et les hausses de taux d'intérêt, a souligné l'agence de notation dans son plus récent rapport trimestriel sur les données du secteur.

Dans ce contexte, la dette sur les cartes de crédit canadiennes a grimpé en flèche à la fin de 2022. Les jeunes Canadiens en particulier comptent sur le crédit pour joindre les deux bouts.

L’agence de surveillance du crédit Equifax constate que la dette des Canadiens sur leurs cartes de crédit a augmenté de plus de 15 % par rapport à la même période un an plus tôt et a totalisé plus de 100 milliards de dollars pour la première fois.

Avec de l'information de La Presse canadienne.