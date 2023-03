Le bureau du roi Charles III a communiqué avec le prince Harry au sujet du couronnement du nouveau monarque, prévu en mai, soulevant la possibilité que le prince assiste à la cérémonie historique malgré les tensions au sein de la famille royale.

Si Harry et sa femme, Meghan, assistaient au couronnement du 6 mai à l'abbaye de Westminster, à Londres, il s’agirait de la première rencontre entre Charles et son fils cadet depuis qu'Harry a révélé des secrets de famille dans son livre «Le Suppléant».

Un porte-parole pour Harry et Meghan, qui portent les titres de duc et de duchesse de Sussex, a confirmé dimanche que Harry avait reçu une «correspondance par courriel» du bureau du roi au sujet de la cérémonie du couronnement. Le palais de Buckingham n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l’immédiat.

«Nous ne divulguerons pas d’information sur une éventuelle présence du duc et de la duchesse pour le moment», a cependant précisé le porte-parole du couple.

Les rumeurs allaient bon train quant à savoir si Harry et Meghan allaient être invités au couronnement depuis la publication des mémoires de Harry, qui contenaient des allégations accablantes sur ce qui se passe derrière les murs du palais.

Les révélations, y compris des détails de conversations privées avec son père et son frère, le prince William, ont attisé les tensions entre Harry et sa famille. Un froid s’était déjà installé lorsque sa femme et lui ont déménagé en Amérique du Nord en 2020.

Le livre comprenait également des allégations selon lesquelles des membres de la famille royale fourniraient régulièrement aux médias des informations peu flatteuses sur d'autres membres de la maison de Windsor en échange d'une couverture positive d'eux-mêmes.

L'acrimonie entre Harry et sa famille s'est à nouveau révélée au public cette semaine, lorsque les Sussex ont reconnu qu'on leur avait demandé de quitter leur maison en Grande-Bretagne.

Frogmore Cottage, sur le terrain du château de Windsor à l'ouest de Londres, était la résidence principale du couple avant qu’il renonce à ses fonctions royales et déménage à Montecito, au sud de la Californie.