La plateforme du Panier Bleu est transactionnelle et il sera plus facile pour les consommateurs d'acheter des produits made in Québec.

Le site du Panier Bleu est plus performant qu'avant grâce à la collaboration d'entreprises technologiques et logistiques, soit Valtech, Lightspeed, Alithya et WIPTEC.

«Fidèle à sa mission et à ses valeurs, Le Panier Bleu se développe en misant sur l’expertise de pointe développée par des entreprises québécoises. Notre équipe est fière d’être appuyée par des experts d’ici, reconnus à travers le monde pour leur talent et leurs compétences», a affirmé Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu.

En plus d'être actionnaire du Panier Bleu, l'entreprise Lightspeed s'occupe de la plateforme de commerce d’ici permettant aux commerçants «de simplifier, de faire évoluer et d’offrir une expérience client améliorée».

Spécialiste en stratégie et en transformation numérique, Alithya accompagnera Le Panier Bleu dans la mise en place d’une gestion des données permettant de personnaliser les communications aux consommateurs et d’optimiser la gestion du contenu.

Sous l'égide Valtech, l'entreprise québécoise Absolunet devient la partenaire technologique du Panier Bleu en plus d’être impliquée au cœur de la stratégie d’engagement des consommateurs.

WIPTEC mettra en place une logistique intégrée multi-marchands pour diminuer l’impact environnemental des commandes et la diminution des coûts logistiques pour les marchands.

Du côté promotion et publicitaire, le Panier Bleu collaborera également avec l'agence de création lg2. Il compte également sur TACT pour la coordination auprès des partenaires externes, ainsi que la valorisation du commerce de proximité, et sur l’agence médias de Québecor, Elmire, pour la stratégie de médias numériques et finalement sur GEXEL pour le service à la clientèle des marchands et des consommateurs.

Valoriser le commerce local d'ici

Rappelons qu’à terme, lorsqu’un consommateur fera une recherche sur LePanierBleu.ca, la place de marché lui proposera en premier les items provenant des commerçants les plus proches pour diminuer le transport, réduire le temps de la livraison et rentre attractif le commerce de détail local.

Rappelons que Québec a investi plus de 22 millions de $ pour transformer le site qui compte plus de 2,7 millions d'articles produits ou vendus dans des commerces de chez nous.

 

La plateforme a fait l'objet de vives critiques après sa création puisque les consommateurs étaient incapables d'acheter les produits qu'ils avaient magasinés en ligne. Il fallait visiter le site web des fournisseurs pour conclure la transaction. Québec a dépensé plus de 4 millions de dollars pour mettre en place la première mouture du site qui a vu le jour au début de la crise sanitaire en avril 2020.

Une proportion de 46% des Québécois est prête à utiliser le site opérationnel pour effectuer leur magasinage en ligne d'après un sondage NETendances dévoilé en mars. À peine 14% des répondants ont affirmé avoir déjà consulté la plate-forme depuis sa création.

Avec les informations de Benoît Chevalier pour Noovo Info et de la Presse canadienne