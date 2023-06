Le pape François s'est réveillé jeudi à la fin d’une bonne première nuit à l'hôpital après une chirurgie de trois heures pour enlever du tissu cicatriciel intestinal et réparer une hernie dans sa paroi abdominale.

«La nuit s'est bien passée», a précisé le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, dans un communiqué transmis jeudi matin, ajoutant que d'autres mises à jour seraient publiées plus tard.

Le Dr Sergio Alfieri, directeur des sciences abdominales et endocriniennes à l'hôpital Gemelli de Rome, a déclaré que l'opération avait réussi et qu'aucune complication ou autre pathologie n'avait été découverte.

Le Dr Alfieri, qui a également retiré une partie du côlon de François en 2021, a déclaré lors d'une conférence de presse en soirée que le pape était éveillé, alerte et même en train de plaisanter. «Quand allons-nous faire le troisième?», a-t-il dit en citant le pape.

Il est prévu que le pontife reste dans la suite papale du 10e étage à Gemelli pendant plusieurs jours, et toutes les audiences papales ont été annulées jusqu'au 18 juin. Le Vatican devait fournir une mise à jour médicale plus tard jeudi.

L'opération a été programmée après que François se soit plaint d'avoir de plus en plus de douleurs et de blocages intestinaux. Après s'être rendu à Gemelli mardi pour des contrôles, il a été admis mercredi après son audience générale et a subi la chirurgie peu de temps après.

Au cours de l'opération, les médecins ont enlevé les adhérences, ou cicatrices internes, sur l'intestin qui avaient causé un blocage partiel. Sergio Alfieri a révélé qu'en plus de la chirurgie du côlon de 2021, le pape avait déjà subi des chirurgies abdominales avant 2013 dans son Argentine natale, ce qui avait également causé des cicatrices.

La convalescence du pape âgé de 86 ans pourrait lui permettre de récupérer avant de se lancer dans un voyage prévu plus tard cet été: du 2 au 6 août au Portugal pour les Journées mondiales de la jeunesse, et un autre plus tard en Mongolie.